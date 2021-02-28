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CDC заявляет, что Соединенные Штаты будут проверять и отслеживать людей, путешествующих из стран, затронутых лихорадкой Эбола.

28 февраля, 2021
Marfa Fedoroa
  • Путешественники из Демократическая Республика Конго И Гвинея Будет подлежать дальнейшему рассмотрению в связи с Эбола Интересы.
  • По данным CDC, эти путешественники будут направлены к шести американцам. Аэропорты.
  • Там авиакомпании будут собирать свою информацию и отправлять ее местным Здоровье Отделы для отслеживания.

Соединенные Штаты начнут отслеживать людей, прибывающих из Демократической Республики Конго и Гвинеи – двух стран, столкнувшихся со вспышкой Эболы.

В Центры по контролю и профилактике заболеваний А в пятницу он объявил, что правительство США «применит меры общественного здравоохранения» к путешественникам из этих двух стран «из крайней осторожности», поскольку риск вспышки болезни в Соединенных Штатах остается низким.

«Начиная со следующей недели правительство США будет переводить путешественников из Демократической Республики Конго и Гвинеи в шесть аэропортов США», – говорится в заявлении агентства. «Авиакомпании будут собирать информацию о пассажирах и передавать ее в CDC для наблюдения за состоянием здоровья населения и оказания помощи всем пассажирам, вылетающим в Соединенные Штаты, которые были в Демократической Республике Конго или Гвинее в течение предыдущего 21 дня. передается в местные отделы здравоохранения для отслеживания и мониторинга.

Ранее в этом месяце Гвинея объявила Первая вспышка Эболы с 2016 года.

Как ранее сообщал Морган Маквалл Джонсон из Insider, Эбола может вызвать жар, боли и усталость.. Летальность в нем около 50%. По крайней мере, три человека умерли в Гвинее от вируса Эбола с момента обнаружения вспышки в феврале.

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Демократическая Республика Конго также сообщила об очередной вспышке болезни ранее в этом месяце. Всемирная организация здоровья.

Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что риск вспышки лихорадки Эбола в Соединенных Штатах был «чрезвычайно низким». Но агентство по-прежнему рекомендует Соединенным Штатам принять меры предосторожности, тем более, что страна борется с новыми типами вируса короны.

Исследователи обнаружили как минимум семь новых вариантов в США, каждый Это могло быть более заразным, чем исходный штамм.

Прошёл почти год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения Коронавирус объявлен пандемией. С тех пор более 28 миллионов человек в Соединенных Штатах заразились этим вирусом, согласно последним данным, собранным Университетом Джона Хопкинса. Более того, более чем 500000 американцев погибли.

В 2016 году более 11000 человек умерли от двухлетней вспышки Эболы на Западе. Африка.

Правительство Гвинеи предпринимает шаги, чтобы положить конец возрождению, прежде чем оно распространится более широко. Строится новый центр лечения Эболы и распространяется вакцина против Эболы. Об этом сообщает Insider’s McFall-Johnson.

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