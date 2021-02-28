CDC заявляет, что Соединенные Штаты будут проверять и отслеживать людей, путешествующих из стран, затронутых лихорадкой Эбола.

Путешественники из Демократическая Республика Конго И Гвинея Будет подлежать дальнейшему рассмотрению в связи с Эбола Интересы.

И Будет подлежать дальнейшему рассмотрению в связи с Интересы. По данным CDC, эти путешественники будут направлены к шести американцам. Аэропорты .

. Там авиакомпании будут собирать свою информацию и отправлять ее местным Здоровье Отделы для отслеживания.

Соединенные Штаты начнут отслеживать людей, прибывающих из Демократической Республики Конго и Гвинеи – двух стран, столкнувшихся со вспышкой Эболы.

В Центры по контролю и профилактике заболеваний А в пятницу он объявил, что правительство США «применит меры общественного здравоохранения» к путешественникам из этих двух стран «из крайней осторожности», поскольку риск вспышки болезни в Соединенных Штатах остается низким.

«Начиная со следующей недели правительство США будет переводить путешественников из Демократической Республики Конго и Гвинеи в шесть аэропортов США», – говорится в заявлении агентства. «Авиакомпании будут собирать информацию о пассажирах и передавать ее в CDC для наблюдения за состоянием здоровья населения и оказания помощи всем пассажирам, вылетающим в Соединенные Штаты, которые были в Демократической Республике Конго или Гвинее в течение предыдущего 21 дня. передается в местные отделы здравоохранения для отслеживания и мониторинга.

Ранее в этом месяце Гвинея объявила Первая вспышка Эболы с 2016 года.

Как ранее сообщал Морган Маквалл Джонсон из Insider, Эбола может вызвать жар, боли и усталость.. Летальность в нем около 50%. По крайней мере, три человека умерли в Гвинее от вируса Эбола с момента обнаружения вспышки в феврале.

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Демократическая Республика Конго также сообщила об очередной вспышке болезни ранее в этом месяце. Всемирная организация здоровья.

Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что риск вспышки лихорадки Эбола в Соединенных Штатах был «чрезвычайно низким». Но агентство по-прежнему рекомендует Соединенным Штатам принять меры предосторожности, тем более, что страна борется с новыми типами вируса короны.

Исследователи обнаружили как минимум семь новых вариантов в США, каждый Это могло быть более заразным, чем исходный штамм.

Прошёл почти год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения Коронавирус объявлен пандемией. С тех пор более 28 миллионов человек в Соединенных Штатах заразились этим вирусом, согласно последним данным, собранным Университетом Джона Хопкинса. Более того, более чем 500000 американцев погибли.

В 2016 году более 11000 человек умерли от двухлетней вспышки Эболы на Западе. Африка .

Правительство Гвинеи предпринимает шаги, чтобы положить конец возрождению, прежде чем оно распространится более широко. Строится новый центр лечения Эболы и распространяется вакцина против Эболы. Об этом сообщает Insider’s McFall-Johnson.