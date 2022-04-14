CDPR переходит от Cyberpunk 2077 к The Witcher 4 и другим играм

картина : Красный проект компакт-диск

фильм Киберпанк 2077Возможно, его лучшие дни еще впереди, но сегодня разработчик CD Projekt Red объявил, что теперь он переключает внимание и ресурсы на другие проекты, включая свой новый открытый мир. Ведьмак Игра. Хотя в 2023 году научно-фантастический шутер все еще получит сюжетное расширение, не похоже, что в будущем он получит более серьезные изменения.

Очевидно, мы будем продолжать поддерживать фильм Киберпанк 2077 Я все еще работаю над его обновлением, хотя [the] «Значительная часть работы, по нашему мнению, уже проделана и завершена в 2021 году», — заявила компания во время сегодняшнего объявления о прибылях и убытках. Она также поделилась слайдом презентации, показывающим, как ресурсы разработки менялись с течением времени, с «поддержкой фильм Киберпанк 2077«Стать одним из самых молодых секторов по состоянию на февраль 2022 года.

Тогда же CDPR выпустила версии игры для PS5 и Xbox Series X. патч 1.5, который добавил множество новых исправлений, перебалансировал награды и деревья навыков, а также расширил отношения с некоторыми NPC. Некоторые улучшения прямо ответили на предыдущие критические замечания в адрес игры, и недавно мне понравилось возвращаться к последней версии.

снимок экрана : CD Projekt Red / Котаку

При этом патч 1.5K меня ошеломил середина в фильм Киберпанк 2077Дуга Спасения вместо финального победного броска. Есть части игры, которые мне нравятся, а есть те, в которых симуляция все еще часто вылетает. Разбивает любое ощущение погружения. CDPR не говорит, что ролевая игра с открытым миром не получит еще одного патча такого масштаба, но есть все признаки того, что развитие исчезает, когда дело доходит до более глубокого изменения того, как игра или организация игры. Это может быть не столько отступление, сколько уступка Пределы того, что игра.

Если да, то Ничейное небо или Последняя фантазия XIVВозвращение со стилем, которого может и не быть в планах. Во время выпуска примерно в 2020 году, включая версию для PS4, которая была настолько плохой, Sony удалила ее из PlayStation Store. Киберпанк Было продано 13 миллионов копий. Сегодня CDPR объявила, что за прошедшие 16 месяцев она продала только на пять миллионов больше. В настоящее время общий объем продаж немного выше. Вечеринка Супер Марио и за ней Бог войныОба являются эксклюзивными для первой партии. Это также все еще очень низко Некоторые предварительные прогнозы аналитиков.

и пока фильм Киберпанк 2077Его будущее остается неопределенным, и планы по дополнительным DLC, похоже, со временем были сокращены. Руководитель CD Projekt Адам Кисински сказал ранее Игра получит «не меньше DLC-контента от Ведьмак 3 «И эта игра получила два гигантских и звездных дополнения. По этой причине некоторые изначально предполагали фильм Киберпанк 2077 Точно так же он получит два основных платных DLC, а также небольшие бесплатные дополнения, но пока что CDPR подтвердил только одно. Сегодня компания объявила, что он поступит в продажу в 2023 году. Более подробной информации пока нет. а Заранее запланированный многопользовательский компонент Его тоже, кажется, отодвинули в сторону. CDPR четко не подтвердила ее судьбу, когда ее спросили о ней во время сегодняшнего разговора о доходах, и не сразу ответила на просьбу о комментариях, когда ее попросили объяснить ее планы на будущее. фильм Киберпанк 2077.

Неудивительно, что тем временем компания стремится перейти к другим вопросам, более особенный Ведьмак. CDPR представили сегодня Ведьмак 3 Было продано более 40 миллионов копий, из них более 65 миллионов копий было продано для серии в целом. Поскольку они разрабатывают следующую игру в этой серии, у них также есть планы по выпуску новых обновлений. пошел И Ведьмак: Зверь-убийцановый пошел Мой спин-офф, необъявленный проект The Molasses Flood в недавно приобретенной студии в Бостоне, а также релиз следующего поколения Ведьмак 3.

Этот последний выпуск был отозван этим летом после того, как вчерашний CDPR показал Разработкой занималась российская Saber Interactive. И закончить дома. Несмотря на отсутствие нового окна выпуска, компания заявила, что несправедливо называть его «бесконечно просроченным», заявив, что ей просто нужно больше времени для оценки оставшейся работы. «Никто не говорит, что игра задерживается из-за какого-то огромного разрыва во времени», — сказал Михал Новаковски, старший вице-президент по развитию бизнеса.