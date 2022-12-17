Charizard Terra Ride from Scarlet & Violet Second Chance: время проведения, информация

После этого любой догадается, как его раздать

В начале декабря Game Freak провел специальное мероприятие, которое позволило игрокам захватить 7-звездочный рейд Чаризарда 100-го уровня в Покемоны Скарлет и Вайолет, но это длилось всего несколько дней. Что ж, у вас есть еще один шанс!

Событие вернется прошлой ночью (15 декабря) и продлится до полудня/вечера 18 декабря (США). Чтобы найти Чаризарда, все, что вам нужно сделать, это найти пульс Пионерский символ Dragon Terra: или же Используйте онлайн-меню для навигации и просмотра рейдов Charizard. Если вам интересно, стоит ли это вашего времени, у нас есть Полный обзор приемов и снаряжения Чаризарда здесь.Рядом Полное руководство о том, как разблокировать более высокие рейды.

Я называю это вторым шансом, а не последним шансом, потому что…

официальный Покемон Сайт У него есть небольшой рекламный трюк, чтобы люди знали Это еще не все, чтобы заполучить Чаризарда. алый и фиолетовый;:

Чаризард может снова появиться в других событиях или встретиться с ним по-разному в будущем.

Будем надеяться, что этот процесс не включает в себя посещение розничного продавца видеоигр; Но это может быть и просто файл Дом покемонов Бонус за раннее использование или что-то очень простое в этом роде.

Покемон алый и фиолетовый Charizard Tera Raid Event (второй шанс):

Четверг, 15 декабря 2022 г., 16:00 — воскресенье, 18 декабря 2022 г., 15:59 PST