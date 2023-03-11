ChatGPT касается умных часов — и это звучит как научно-фантастический сон

ChatGPT продолжает свой путь в технологической индустрии, достигая нового рубежа: смарт-часов. Фитнес-бренд Amazfit сообщил, что добавит генеративный ИИ в качестве функции на свое устройство GTR4.

искать в Демо было недавно размещено на LinkedIn. (Откроется в новой вкладке), ChatGPT будет указан как ChatGenius в меню GTR4, и оттуда вы можете задать ему все, что захотите. На видео видно, как человек спрашивает, как он может улучшить свои беговые результаты. Затем всего через несколько секунд ChatGenius отвечает ответом из нескольких абзацев, который вы можете полностью прочитать, повернув заводную головку циферблата. Нажмите на экран, чтобы очистить предыдущий ответ, и вы можете задать новый вопрос. Вы даже можете спросить ChatGenius, как прошел ваш день, и он сообщит вам, сколько шагов вы сделали, а также ваш текущий пульс.

Помимо демонстрации, очень мало информации о том, как ChatGPT работает на Amazfit GTR4. Другие отчеты (Откроется в новой вкладке) Утверждается, что вы можете задавать общие вопросы, такие как погода или прогноз трафика, как и любые другие умные часы. Также неизвестно, какие другие устройства Amazfit получат эту функцию. Видео намекает на поддержку ChatGPT в зависимости от модели часов и вашего местоположения, при этом США являются единственным подтвержденным регионом на момент написания статьи.

Мы связались с Amazfit по поводу доступности поддержки ChatGPT, а также того, что она может сделать. Может ли он, например, отображать различные типы данных или он ограничен всего несколькими вещами? Эта история будет обновлена, если мы получим ответ.

Поддержка первой стороны

Тот факт, что Amazfit удалось превзойти технологических гигантов в добавлении собственной поддержки генеративного ИИ в умные часы, является настоящим достижением. Самое близкое к ChatGPT на чем-то вроде Apple Watch — это стороннее приложение под названием ChatGPT. watchGPT для Apple Watch (Откроется в новой вкладке). Это работает примерно так же. Вы открываете приложение, задаете вопрос и получаете ответ в несколько абзацев. Тем не менее, есть некоторые заметные различия.

Для начала вам нужно заплатить 3,99 доллара, чтобы использовать его, в то время как функция Amazfit бесплатна. Но вы можете «поделиться результатом вашего взаимодействия» с другими людьми через текстовые сообщения, электронную почту или сообщения в социальных сетях. На данный момент неизвестно, сможет ли GTR4 сделать то же самое. В любом случае, Amazfit удалось сломать границы раньше всех. Мы думаем, что это только вопрос времени, когда такие компании, как Apple или Google, наконец, добавят инновационную поддержку искусственного интеллекта в свои умные часы. Технология уже используется браузеры И поисковые системы после всего.