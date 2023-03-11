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ChatGPT касается умных часов — и это звучит как научно-фантастический сон

11 марта, 2023
Artem Sokolov

ChatGPT продолжает свой путь в технологической индустрии, достигая нового рубежа: смарт-часов. Фитнес-бренд Amazfit сообщил, что добавит генеративный ИИ в качестве функции на свое устройство GTR4.

искать в Демо было недавно размещено на LinkedIn. (Откроется в новой вкладке), ChatGPT будет указан как ChatGenius в меню GTR4, и оттуда вы можете задать ему все, что захотите. На видео видно, как человек спрашивает, как он может улучшить свои беговые результаты. Затем всего через несколько секунд ChatGenius отвечает ответом из нескольких абзацев, который вы можете полностью прочитать, повернув заводную головку циферблата. Нажмите на экран, чтобы очистить предыдущий ответ, и вы можете задать новый вопрос. Вы даже можете спросить ChatGenius, как прошел ваш день, и он сообщит вам, сколько шагов вы сделали, а также ваш текущий пульс.

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