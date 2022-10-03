Chevrolet Corvette Z06 2023 Experience: удивительный суперкар

Уйдем от критики. 2023 Корвет Z06 Мы взяли образцы, у нас были подозрительные отверстия в плате. В представленных спецификациях этот автомобиль стоит 162 000 долларов, поэтому вы ожидаете высокого качества во всем. Рулевое колесо по-прежнему неуклюже квадратное, что затрудняет поиск удобного хвата. Интерьер лучше, чем у любого предыдущего поколения, но ряд кнопок климат-контроля может быть нечетким под прямыми солнечными лучами, а стена, которую он создает между водителем и пассажиром, все еще может раздражать. Коробка передач с двойным сцеплением будет продолжать время от времени отказываться переключать передачи.

Это оно. Новый Z06 — невероятный автомобиль. Что-то по своей сути особенное, чтобы чувствовать себя на любой скорости, при этом еще посидев на машине трижды хотелось бы это иметь.

когда мы были Впервые за рулем C8 Corvette в 2019 годуУ нас были смешанные чувства. Нам понравилось, что у Chevrolet наконец-то хватило смелости поставить свой многолетний спортивный автомобиль на платформу со средним расположением двигателя, оставаясь при этом верным отличительным чертам и удобству использования оригинала. Хотя это был резкий отход от всех предыдущих Corvette, он не отличался заметно, поскольку не использовал в полной мере преимущества смены платформы. Дело в том, что переход на среднемоторную компоновку никогда не применялся для базовой машины.

«Stingray абсолютно фантастичен, и во многих условиях он ведет себя как внедорожник», — говорит Тадж Джохтер, главный инженер Corvette. «У него всегда есть тяга, что очень приятно. Но инженерные преимущества действительно проявляются, когда у вас больше мощности на борту».

Вы только посмотрите на этот двигатель. Д. У. Бернетт

Двигатель Z06 и новый 670-сильный V-8 позволили архитектуре со средним расположением двигателя засиять. Он также выглядит намного лучше, чем Stingray. Большие колеса и шины, агрессивный аэродинамический обвес и более широкий кузов делают его приземистым и зловещим, и гораздо менее неуклюжим, чем базовый автомобиль.

Это не похоже на Corvette, когда вы включаете его. Небольшой лай исчез, его заменило пронзительное безумие совершенно нового 5,5-литрового V-8 с плоским коленчатым валом, эксклюзивного двигателя Corvette, первого с 90-х годов DOHC LT5 ZR-1. Он развивает 670 л.с. при 8400 об/мин и 460 фунт-фут крутящего момента при 6300 об/мин, особенно на более высоких оборотах, чтобы получить максимальную мощность при небольшой массе. Он едет и звучит очень экзотично, его тон выше, чем у недавнего американского V-8 с плоским коленчатым валом в Mustang GT350. Он раскручивается до 8600 об/мин и вручную тянет до красной линии, так что кажется, что он может разогнаться еще до 1500 об/мин.

Это связано с обновленной версией восьмиступенчатой ​​коробки передач DCT Stingray с более короткой главной передачей и шестидисковым сцеплением для одной передачи, а также с другими внутренними улучшениями, которые перейдут в базовый автомобиль. Повышение передачи происходит молниеносно, и коробка передач, кажется, создана для этого двигателя. Нисходящие переходы тоже быстрые, хотя иногда их пропускают и забывают. Эта старая фраза о том, что Porsche PDK лучше, на данный момент громоздка и избита, но она по-прежнему верна.

Этот конкретный концепт-кар был загружен всеми хорошими вещами (и некоторыми только для внешнего вида), включая мощную пакетную антенну Z07, карбоновые тормоза, опциональные колеса размером 20×10 дюймов спереди и 21×13 дюймов сзади из углеродного волокна, а также Michelin Pilot. Шины Sport Cup 2R (275/30 спереди, 345/25 гигант сзади). На Северной трассе в мотоклубе Монтиселло это настоящий зверь, доступный для любого уровня подготовки.

Вы не ошибетесь, выбрав классическую пятиспицевую модель, особенно из углеродного волокна. Д. У. Бернетт

Большая заслуга в обеспечении доступности принадлежит команде, ответственной за органы управления шасси. Передняя часть очень отзывчивая и подключенная, но она никогда не работает против задней части. Распределение веса 40:60 почти 3500-фунтового Z06 является ключевым здесь, давая легкий поворот (хотя и с небольшим ощущением руля), но также позволяя Z06 отключать питание, не задумываясь о том, чтобы неожиданно укусить или сломать его. . Регулировка дисперсии позволяет вам сразу же вернуться к мощности, а затем есть Traction Performance Management, или сокращенно PTM, действительно крутая система контроля тяги Chevy.

Вместо того, чтобы мешать колесам с тормозами, PTM отсекает искрение, что более предсказуемо и последовательно, чем система TC, использующая тормоза. Это настоящая установка для автоспорта, которая может ощущаться как стрельба. Что он делает, как и в других Corvettes и Cadillac Black Wings, так это то, что он учитывает каждую систему и позволяет вам газовать раньше и увереннее, ограничивая мощность, чтобы держать все на прямой, и делая машину настолько быстрой, насколько это возможно. Доступ к PTM может быть немного сложнее с помощью поворотной ручки на центральной консоли. Перемещение этих элементов управления на рулевое колесо, как это сделал Cadillac, может быть хорошим способом убедиться, что они используются чаще.

Это быстро. В более короткой компоновке Монтичелло Z06 разгонялся до 140+ миль в час на прямой спине и сворачивался в клубок в течение секунды. Mercedes-AMG GT черный Мы протестировали его в Тест прошлогодней машинырекордсмен Нюрбургринга с прижимной силой 50 лошадиных сил и более. В Z06 определенно больше времени. Эффективность торможения может быть убийственной, приветствуются частые остановки со средних тройных чисел с высоким начальным прикусом и отсутствием признаков угасания после нескольких кругов. Превосходная настройка ABS также работала с блестящей подвеской Magneride, чтобы устранить любые следы блокировки на грубых участках торможения Monticello. Ощущение регулируемого тормоза, которое тормозная система позволяет с помощью провода, также не вызывало беспокойства, вместо этого оно казалось естественным и линейным.

Вверху: курс в Монтиселло-Норт на Corvette Z06. И да, это определенно может пойти быстрее.

Круто то, насколько все это последовательно и доступно, и как вы можете оставаться за его пределами и при этом чувствовать себя на связи. Многие высокопроизводительные автомобили отрезают вас от опыта, если только вы не находитесь на краю обрыва. Z06 сделает вас частью уравнения на любой скорости, а его неукротимый двигатель и коммуникативное управление всегда будут держать вас в напряжении. Все сводится к целям, которые Юхтер поставил перед командой.

«У нас всегда были Ferrari 458 и GT2 RS (во время испытаний), и задача заключалась в том, чтобы попытаться совместить дух Ferrari с клинической скоростью Porsche», — говорит Йохтер. «Мы действительно поклонники этих автомобилей, и мы попытались получить лучшее от обоих в одной машине. Это было нашей целью».

На дороге то же самое. Даже при половинном газе у двигателя есть характер, а если оставить коробку передач в ручном режиме, вы максимально приблизитесь к настоящему ручному режиму. Это не так приятно, как сцепление и дроссельная заслонка, которые требуются C7, но близко к этому.

Теперь, если вы ищете круизер Boulevard, Z06 не для вас. Наш пакет Z07 был особенно прочным, с жесткостью передних пружин на 300 процентов выше и на 200 процентов выше по сравнению с Z51 Stingray. На ухабистой дороге, которых на Северо-Востоке предостаточно, а с Cup 2R и карбоновыми колесами вы почувствуете себя грубо и сможете ехать с любыми изъянами. На ровном асфальте, хотя и хорошо мокром. Самое мягкое место, Тур, это твой друг. Я ожидаю, что базовая машина будет более комфортной, тем более, что она будет на менее агрессивной резине и с меньшими жесткостями пружин.

Все остальное, что было очень хорошо на трассе, переносится и на дорогу. Рулевое управление по-прежнему быстрое, двигатель по-прежнему шедевр, коробка передач отказывается от меньшего количества переключений, и это все еще весело, даже когда вы едете медленно. Хотя этот автомобиль ориентирован на гоночную трассу, большинство владельцев возьмут его на дорогу, поэтому он все равно должен работать как Corvette. Вы будете сидеть на шоссе со скоростью 80 миль в час на восьмой передаче, спокойные и расслабленные. Задний спойлер в пакете Z07 был бы выше, но он ограничивал бы обзор сзади, а также доступ к багажнику, из-за чего было бы особенно трудно убрать верх. И если вам интересно, почему у этого мощного автомобиля нет жесткой крыши, то он изначально был разработан как Targa, и покупатели хотят всего этого. Если у базового автомобиля есть Targa, те, кто получит Z06, тоже захотят ее. Почему вы его ограничиваете?

Я уверен, что в комнате было несколько слонов. Ценник нашего тестового автомобиля в 162 000 долларов кажется довольно высоким, особенно для автомобиля, который часто считался выгодной альтернативой. За исключением того, что наша машина была полностью загруженной 3LZ Z07 со всеми карбоновыми опциями. По сути, это самый дорогой Corvette. Вы можете выйти из дилерского центра по гораздо более низкой цене с пакетным автомобилем 1LZ с опциями Z07, если дилер продаст его вам по рекомендованной розничной цене. Удачи с этим.

Каждый раз, когда я доставал Z06, я был поражен. Ferrari, Lamborghini, Porsche и McLaren годами работали над суперкарами со средним расположением двигателя, и все же именно Chevy привносит в этот дизайн больше ценности, зрелищности и волнения. Конечно, это не должно вызывать удивления. Послужной список GM в производстве высокопроизводительных автомобилей имеет довольно много недостатков, но люди всегда хотят избавиться от них, основываясь на восприятии, а не на опыте.. Так и здесь, и с распространением турбонаддува и гибридизации в высокопроизводительных автомобилях это также, вероятно, был последний шанс у команды Corvette сделать что-то странное, непослушное, особенное. Наконец, движение среднего двигателя имело смысл.