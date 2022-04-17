China Eastern возобновляет полеты Boeing 737-800 после мартовской катастрофы

Изображение логотипа China Eastern Airlines в международном аэропорту Beijing Capital в Пекине, Китай, 21 марта 2022 года. REUTERS/Tingshu Wang

ПЕКИН, 17 апреля. (Рейтер) — Китайские восточные авиалинии. (600115.СС) В воскресенье компания заявила, что начала повторное использование самолетов Boeing 737-800 для коммерческих рейсов менее чем через месяц после авиакатастрофы, в результате которой погибли 132 человека, а авиакомпания приземлила 223 самолета.

Авиакомпания заявила, что проводила систематические испытания, структурные проверки и проверку данных для каждого самолета, и что испытательные полеты будут проведены на всех самолетах до возобновления коммерческих рейсов.

Компания сообщила агентству Рейтер в своем заявлении, что самолеты Boeing 737-800 с регистрационными номерами, близкими к тем, которые разбились 21 марта, все еще проходят техническое обслуживание и оценку.

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Данные Flightradar24 ранее в тот же день показали, что рейс MU5843 China Eastern, управляемый трехлетним Boeing 737-800, вылетел из юго-западного города Куньмин в 09:58 (01:58 по Гринвичу) в воскресенье и приземлился в 11:00: 03:00 в Чэнду, также на юго-западе Китая.

По данным Flightradar24, этот самолет, совершивший в субботу испытательный полет, вернулся в Куньмин.

Данные Flightradar24 показали, что еще один Boeing 737-800 совершил испытательный полет рано утром в воскресенье в Шанхае, где базируется China Eastern.

21 марта рейс MU5735, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в горах Гуанси, в результате самой смертоносной авиационной катастрофы на материковом Китае за 28 лет погибли 123 пассажира и девять членов экипажа.

Китай обнаружил оба черных ящика и заявил, что представит предварительный отчет в авиационное агентство ООН ICAO в течение 30 дней после происшествия. Прочитайте больше

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(Отчетность Стеллы Кио и Райана Ву) Редактирование Мураликумар Анантараман и Хелен Поппер

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