Economy

China News: Си теряет терпение по отношению к Путину после того, как Пекин разорвал сделку с Россией на 380 млн фунтов стерлингов | мир | Новости

27 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Это решение стало бы сильным ударом для российского президента, который рассчитывал на помощь Пекина в преодолении западных санкций. Китайский президент до сих пор был верным сторонником и ключевым союзником российского лидера в его борьбе против Запада. Перед вторжением Путина в Украину два лидера встретились в Пекине перед зимними Олимпийскими играми, где подтвердили свою приверженность друг другу.

В совместном заявлении и Си, и Путин заявили, что между Москвой и Пекином нет «границы».

Однако есть признаки того, что Пекин, возможно, пересматривает свои отношения с Москвой.

Китайская государственная группа Sinopec отказалась от сделки на сумму 500 миллионов долларов (380 миллионов фунтов стерлингов) по продаже российского газа Сибуру в Китае из-за опасений, что она станет мишенью санкций.

Одним из директоров и инвесторов «Сибура» является Геннадий Тимченко, давний союзник Путина.

Санкции против Тимченко уже были введены Западом после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Великобритания ввела дополнительные санкции в отношении российского миллиардера в феврале после решения Путина ввести войска в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики на востоке Украины.

Решение Sinopec было принято после того, как я присутствовал на встрече в Министерстве иностранных дел.

Также присутствовали Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC), где руководителей компаний попросили оценить свои отношения с Россией и проявлять осторожность в своих деловых отношениях со страной.

«Компании будут строго следовать внешней политике Пекина в этом кризисе», — заявил Reuters один из руководителей Sinopec.

«У компаний нет абсолютно никаких возможностей для каких-либо инициатив в отношении новых инвестиций».

Отмена инвестиций — серьезный удар лично для Путина и для российской экономики.

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Джо Байден пытался убедить Пекин отказаться от поддержки Москвы во время недавнего телефонного разговора с президентом Си Цзиньпином.

«Я не делал никаких угроз, но я ясно дал ему понять: я убедился, что он понимает последствия помощи России», — заявил президент США журналистам на прошлой неделе.

«Я указал количество американских и иностранных компаний, покинувших Россию в результате их варварского поведения».

Администрация Байдена оказывает давление на Китай, чтобы он воздержался от поддержки России, в том числе помогая ей противостоять западным санкциям и оказывая военную помощь.

Китай не осудил действия России на Украине, хотя и выразил глубокую обеспокоенность войной, а также западными санкциями, которые он считает контрпродуктивными и односторонними.

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