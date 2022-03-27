China News: Си теряет терпение по отношению к Путину после того, как Пекин разорвал сделку с Россией на 380 млн фунтов стерлингов | мир | Новости

Это решение стало бы сильным ударом для российского президента, который рассчитывал на помощь Пекина в преодолении западных санкций. Китайский президент до сих пор был верным сторонником и ключевым союзником российского лидера в его борьбе против Запада. Перед вторжением Путина в Украину два лидера встретились в Пекине перед зимними Олимпийскими играми, где подтвердили свою приверженность друг другу.

В совместном заявлении и Си, и Путин заявили, что между Москвой и Пекином нет «границы».

Однако есть признаки того, что Пекин, возможно, пересматривает свои отношения с Москвой.

Китайская государственная группа Sinopec отказалась от сделки на сумму 500 миллионов долларов (380 миллионов фунтов стерлингов) по продаже российского газа Сибуру в Китае из-за опасений, что она станет мишенью санкций.

Одним из директоров и инвесторов «Сибура» является Геннадий Тимченко, давний союзник Путина.

Санкции против Тимченко уже были введены Западом после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Великобритания ввела дополнительные санкции в отношении российского миллиардера в феврале после решения Путина ввести войска в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики на востоке Украины.