Chrome блокирует популярное расширение The Great Suspender

Фото : Марк Ленихан ( AP )

Сообщается, что Google заблокировал популярное расширение The Great Suspender и удалил его из Интернет-магазина Chrome за содержание вредоносного ПО. Но если вы один из многих пользователей, которые полагались на диспетчер вкладок для бесперебойной работы браузера, тогда не паникуйте. Ты Может еще Сможете восстановить потерянные вкладки благодаря Решение Обнародовано сообществом Sprawl.

В четверг пользователи начали получать уведомления о том, что The Great Suspender «отключен, поскольку он содержит вредоносное ПО». Расширение, установленное более чем 2 миллиона раз До того, как он был отключен, он заставлял все вкладки, которые вы в данный момент не использовали, переходить в спящий режим, заменяя их серым экраном, пока вы не вернулись и не перезапустились одним щелчком мыши. Таким образом, вы по-прежнему можете держать миллионы вкладок открытыми, при этом браузер Google не будет использовать память вашего устройства и потенциально снижать производительность.

Но я слышал, что некоторые из вас задаются вопросом: нельзя ли в целом открыть меньше вкладок, и это тоже решит проблему? И мои четырнадцать вкладок для статей, которые я, вероятно, никогда не прочту, и прошу вас, пожалуйста, держите эти рассуждения при себе, большое вам спасибо.

В прошлом году The Great Suspender перешла под новое руководство, и, похоже, именно здесь начались проблемы. Его создатель, Дин Омке, продал расширение неизвестной третьей стороне в июне, и последующие обновления версии включали эксплойт, который можно было использовать для незаметного запуска любого типа кода на устройствах пользователей без их согласия. Запись. Microsoft Edge фактически выгнал The Great Suspender со своего рынка расширений после обнаружения этого эксплойта, и теперь похоже, что Google последовал его примеру.

Если вы используете расширение и хотите восстановить свои вкладки сейчас, когда они были отключены, то вам повезло. Сообщество расширений нашло многообещающее, хотя и неприятное решение для восстановления потерянных вкладок. Просто перейдите в историю браузера – перейдите в chrome: // history или нажмите Ctrl-H в браузере – и найдите идентификатор расширения: «klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg».

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Это вызовет все ожидающие вкладки, а в конце каждого глупого длинного URL-адреса каждого результата будет физический адрес вкладки, которую вы открыли. Если вы удалите всю ерунду до этого, вам следует оставить URL страницы, на которой вы были. Итак, если URL-адрес начинается с «https: //», то удаление всего до этого должно дать вам URL-адрес для ожидающей вкладки.

Это, конечно, скучно, но это лучше, чем просто сказать «RIP» на каждой вкладке перед отключением расширения. Google и The Great Suspender не сразу ответили на запрос Gizmodo о комментариях.