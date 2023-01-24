Chrome для Android представляет редизайн адресной строки

за в сентябреGoogle начал тестировать «визуальное обновление омнибокса», чтобы обновить основную часть мобильного браузера. В Chrome для Android теперь обновляется дизайн панели «Материалы», который добавляет больше динамических цветов.

Когда вы нажимаете на омнибокс, адресная строка Chrome больше не находится в том же контейнере в форме таблетки, который появляется, когда поле не активно. Эта новая форма немного длиннее, более прямоугольная и соответствует вашему материалу.

Результаты поиска, веб-сайты и другие подсказки, отображаемые ниже, больше не являются просто текстом на светлом/темном фоне. Вместо этого каждый из них теперь размещен на карточке с более светлым фоном, чем остальная часть экрана. Этот редизайн вводит более динамичные цвета, чем раньше (только для текста и омнибокса), а границы помогают сделать страницу менее переполненной, не сильно влияя на количество отображаемого текста.

Этот дизайн очень напоминает Единый поиск в Pixel Launcher, и переносит этот опыт на телефоны, не принадлежащие Google. По сравнению с декабрьской итерацией он меньше похож на триггерный поиск, потому что поле, которое вы вводите, теперь содержит контейнер. Раньше у него не было границ, хотя переход от таблетки к прямоугольнику со скругленными углами немного раздражает.

После появления в бета-канале в конце прошлого года мы видим, что эта адресная строка переработана в стабильном канале с Хром 109, хотя это обновление на стороне сервера. Все наши устройства, кроме одного, сегодня имеют этот новый внешний вид, хотя мы еще не встречали его на планшетах.

Если он вам еще не доступен, используйте флаг: chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update.

Л: пусковая установка пикселей | Р: Хром

Подробнее о Chrome:

Проверьте 9to5Google на YouTube для получения дополнительных новостей: