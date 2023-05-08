Circle Cinema провел вечер с одной русской протестной группой после очередной дани памяти Вуди Гатри | Новости

Талса, Оклахома. — Скандальная российская группа и протестная группа дебютировали в Талсе в субботу вечером в Cain Ballroom, поскольку Центр Вуди Гатри удостоил группу премии Вуди Гатри 2023 года.

На следующий день Circle Cinema пригласил их в театр на частную встречу.

«Наша миссия — повышать осведомленность общества с помощью кино, — сказал Райан Томас из Cinema Circle.

Посмотреть коллекцию пришли Анна Тревино и Кайя Нил.

«Моему отцу очень нравится группа, и он должен был быть здесь сегодня вечером, но что-то случилось, поэтому он дал нам наши билеты и хотел, чтобы мы попробовали их, — сказал Нил.

«Я слушал эту группу с тех пор, как я был первокурсником в средней школе, и я не знаю, они потрясающие. Я просто хочу иметь возможность встретиться с ними», — сказал Тревино.

В кинотеатре Circle за сессией вопросов и ответов последовал фильм, демонстрирующий эпизоды из их жизни и активности.

Эта деятельность привела их в российскую тюрьму на два года за хулиганство в связи с их протестом против президента России Владимира Путина.

«К сожалению, сейчас самое подходящее время для их послания о свободе, равенстве, равных правах и феминизме, и обо всех этих очень важных вещах, и о войне на Украине прямо сейчас, и о всех анти-владимир-путинских посланиях, которые у них есть, — сказал Томас.

Ольга Борисова работает с группой уже 8 лет.

«Мы используем музыку как еще один способ протеста. У нас нет свободы слова. Людей сажают в тюрьму за антивоенную поэзию. Людей сажают в тюрьму за посты в Facebook. Это репрессивная машина, и по сути это неофашистский режим». сказала Борисова.

Вуди Гатри однажды написал знаменитые слова «Эта машина убивает фашистов» на своей гитаре, и группа говорит, что для них было честью получить премию Вуди Гатри.

«Он уникальный человек, который с помощью искусства боролся с системой и противостоял войне, поэтому он является для нас вдохновляющей фигурой», — сказала Борисова.