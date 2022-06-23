Cisco и Nike ушли из России, поскольку западные компании ускоряют уход из страны

Cisco и Nike присоединились к McDonald’s и Renault в отставке

Новый российский закон может стимулировать уход большего числа иностранных компаний

«Трюк превращается в поток», — говорит аналитик.

(Рейтер) — Американские компании Cisco Systems (CSCO.O) и Nike (NKE.N) заявили, что планируют полностью уйти из России, заявили компании Рейтер в четверг, поскольку темпы ухода западных компаний ускорились.

Компания заявила, что производитель телекоммуникационного оборудования Cisco прекращает свою деятельность в России и Беларуси. Производитель спортивной одежды заявил, что Nike (NKE.N) полностью покинула Россию через три месяца после приостановки своей деятельности. Читать далее

Иностранные компании, стремящиеся уйти из России из-за войны на Украине, сталкиваются с перспективой принятия в ближайшие недели нового закона, который позволит Москве арестовывать активы и налагать уголовные наказания. Это побудило некоторые компании ускорить выход.

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«То, что раньше было небольшой каплей, превращается в поток», — сказал Пол Масгрейв, профессор политологии Массачусетского университета, комментируя последние объявления компаний об уходе.

Cisco приостановила бизнес-операции, включая продажи и обслуживание, в России в марте.

«Теперь мы приняли решение инициировать упорядоченное прекращение нашего бизнеса в России и Беларуси», — говорится в заявлении, отправленном по электронной почте в четверг.

Ранее в этом месяце конкурент Cisco International Business Machines Corp. (IBM.N) начала сворачивать свой бизнес в России, а Microsoft заявила, что значительно сокращает свой российский бизнес. Читать далее

Выход крупных технологических компаний, таких как Cisco, IBM и Microsoft, ограничивает доступ к критически важному оборудованию для российских компаний и семей. Теперь им, возможно, придется полагаться на старое оборудование и местные альтернативы.

READ Производитель высокотехнологичных колес переносит производство из России в Латвию / Статья / Eng.lsm.lv Логотип производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc во время Всемирного мобильного конгресса 2022 года (MWC), проводимого GSMA в Барселоне, Испания, 28 февраля 2022 года. REUTERS/Nacho Doce/File Photo Читать далее

Она добавила, что Cisco предложила варианты переезда нескольким сотням своих сотрудников в этих странах. Компания не раскрыла, какие страны были предложены сотрудникам в качестве альтернативных местоположений.

Конкуренты могут получить выгоду

Масгрейв сказал, что компаниям, стремящимся к выходу, может быть трудно вернуться. «Это открывает возможности для местных компаний на некоторых рынках, но дает больше возможностей для брендов из Китая и других стран для достижения успеха», — сказал он.

Nike заявила 3 ​​марта, что временно приостановит работу всех принадлежащих Nike и управляемых ею магазинов в России. В четверг она сказала, что теперь решила полностью уйти.

Cisco и Nike вместе с такими компаниями, как McDonald’s и Renault, полностью уходят из России. Ожидается, что в ближайшие недели до принятия нового закона уйдет еще больше компаний.

Закон, который может быть реализован в течение нескольких недель, позволяет России назначать администраторов иностранных компаний в «недружественных» странах, которые хотят уйти из России, потому что конфликт с Украиной наносит ущерб ее экономике.

Adidas, конкурент Nike, заявил в марте, что закроет свои российские магазины и временно приостановит онлайн-продажи.

Немецкий производитель спортивной одежды сообщил Рейтер в четверг, что Adidas в настоящее время не планирует возобновлять работу в России.

«Приостановка работы магазинов Adidas и розничных интернет-магазинов Adidas в России продолжается до особого распоряжения, это касается и доставки товаров в Россию», — говорится в сообщении компании, отправленном по электронной почте.

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Авторы Мэтт Сковхэм и Рича Найду; Монтаж Эдмунда Блэра

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