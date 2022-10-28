28 окт (Рейтер) — Ситигруп (Китай) В пятницу он сказал, что его российское подразделение согласилось продать портфель личных кредитов в рассрочку Коммерческому банку «Уралсиб», поскольку крупный американский кредитор стремится уйти из страны и уменьшить свою зависимость от России.

Банк также будет продавать бумажник с остатками на кредитных картах, если у него есть одобрение клиентов.

Citi не раскрывает финансовых деталей сделки. Банк не будет переводить кого-либо из своих сотрудников и филиалов в Oralcip в рамках Сделки.

Частная компания «Уралсиб», которая входит в число 30 крупнейших российских компаний по размеру активов, не раскрыла сумму сделки, но заявила, что кредитный портфель имеет кредитное качество «намного выше среднего по рынку», что позволяет банку увеличить свою клиентскую базу в Москве и Санкт-Петербург.

Сделка состоялась после того, как на этой неделе Россия запретила операции с акционерным капиталом 45 банков, в основном западных и азиатских кредиторов, включая UniCredit. (CRDI.MI)Райффайзен (RBIV.VI) И сам Citi, если только не будет особой уступки Кремля. Читать далее

Отвечая на вопрос о сделке Citi с «Уралсибом», глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу заявила, что запрет распространяется только на операции с акционерным капиталом. Она добавила, что критерии, разрешающие такие сделки, еще не установлены.

«Пока такие критерии не установлены, идет работа над указом. Будет рассмотрен весь комплекс факторов», — сказала Набиуллина. Что касается возможности продавать активы, указ распространяется только на сделки с акциями.

В прошлом году Citi согласился отказаться от розничных операций в России в рамках капитального ремонта под руководством генерального директора Джейн Фрейзер. Выход был расширен в марте на коммерческое банковское дело после вторжения в Украину 24 февраля.

В августе банк заявил, что ожидает получить около 170 миллионов долларов комиссионных в течение следующих 18 месяцев, поскольку он сворачивает свои потребительские и коммерческие банковские операции в стране.

Другие крупные банки США, в том числе Goldman Sachs Group (ГС.Н) и JPMorgan Chase & Co. (JPM.N)Он также покинул Россию после того, как страна подверглась санкциям со стороны Запада.

Дополнительный репортаж Никита Нишанта из Бангалора; Под редакцией Шунака Дасгупты, Аарона Койора и Джонатана Отиса

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