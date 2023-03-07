Cities: Skylines II анонсирована для PS5, Xbox Series X и ПК

Издательство Paradox Interactive и разработчик Colossal Order объявили об анонсе. Города: Горизонты 2 Для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (пар). Он будет запущен в 2023 году. Он также будет доступен через Xbox Game Pass.

«Города: горизонты «Градостроительные игры подняли планку, когда они были запущены восемь лет назад, и мы очень гордимся их влиянием», — сказала Марина Халейкайнен, генеральный директор Colossal Order, в пресс-релизе. «Мы построили процветающее сообщество вокруг городов и впервые реализовали множество проектов по градостроительству. Теперь мы используем наш многолетний опыт, чтобы сделать новый шаг вперед в жанре градостроительства, еще раз, для нашего сообщества и новых игроков. ».

Фредерик Вескер, генеральный директор Paradox Interactive, добавил: города Бренд уже более десяти лет является важной частью игрового каталога Paradox. Города: горизонты пользуется огромным успехом, продавшись миллионными тиражами, приняв более 5,5 миллионов новых игроков только за последний год и заложив основу для Города: Горизонты 2. Благодаря беспрецедентному количеству настроек и контроля игрока, Города: Горизонты 2 Вы продолжите расширять границы градостроительной франшизы».

Вот обзор игры на страницах магазина:

Если вы можете об этом мечтать, вы можете это построить! Создавайте и управляйте собственным городом без ограничений. Представляем глубокую симуляцию и живую экономику, Города: Горизонты 2 Это бросит вызов вашим навыкам принятия решений и позволит вам строить города своей мечты. Приготовьтесь к новым эпическим масштабам в самой реалистичной градостроительной игре. Здесь ваш город будет развиваться и реагировать на ваши решения. Динамичный и постоянно меняющийся мир, который бросает вызов и вознаграждает. Используйте свои творческие способности и навыки стратегического планирования, чтобы превратить свой город в процветающий мегаполис, привлекающий как предприятия, жителей, так и туристов. От жилых кварталов до шумного центра города возможности безграничны. Разберитесь в хитросплетениях управления городом и не отставайте от потребностей и требований своих горожан. Наблюдайте, как ваш город растет и преображается с течением времени. С потрясающей графикой, которая так же красива, как и детализирована, Города: Горизонты 2 Это оживит ваш город.

Посмотрите анонсирующий трейлер ниже. Посмотреть первые скриншоты в галерее.

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