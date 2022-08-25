Citigroup заявляет, что закроет российский потребительский бизнес

Гигант с Уолл-Стрит Citigroup Inc. заявила, что с этого квартала закроет свой бизнес в сфере потребительских и коммерческих банковских услуг в России и ожидает, что в результате в течение следующих 18 месяцев она понесет комиссионные в размере около 170 миллионов долларов.

Американский банк с наибольшим присутствием в России объявил в апреле 2021 года о планах покинуть розничную торговлю в рамках более широкого ухода с некоторых зарубежных рынков. В марте он расширил этот выход, включив в него внутренние коммерческие банки после российского вторжения в Украину, но не смог найти покупателя ни для одного из предприятий.

окончание По словам банка, это затронет около 2300 из 3000 сотрудников Citi в России в 15 филиалах. Citi присоединяется к другим крупным игрокам Уолл-Стрит, которые закрыли или объявили о планах закрыть операции в России в соответствии с санкциями, введенными западными странами.

«Похоже, это хороший шаг», — сказал Сиддхарт Синджай, директор по инвестициям Ironhold Capital в Нью-Йорке. Это связано с тем, что кредитование в России рискованно, и страна может пережить серьезный экономический спад из-за экономических санкций.

Citigroup сообщила, что по состоянию на 30 июня ее риск в России составлял 8,4 миллиарда долларов.

«За последние несколько месяцев мы изучили несколько стратегических вариантов продажи этих предприятий», — заявил Тити Коул, генеральный директор Citi Legacy Franchises. «Путь смягчения явно является наиболее логичным, учитывая множество сложных факторов в окружающей среде».

Выход коснется депозитных, инвестиционных, кредитных и карточных счетов.

Генеральный директор Джин Фрейзер, занявший эту должность в прошлом году, предпринял усилия по оптимизации гиганта с Уолл-Стрит, который сократил свое зарубежное присутствие, покинув непрофильные рынки, и недавно объявил о заключении соглашений о продаже своего потребительского бизнеса в Бахрейне и Индии.

Citigroup также заявила в четверг, что продолжит поддерживать своих многонациональных клиентов, особенно тех, кто сталкивается со сложной задачей сворачивания своей деятельности в России.