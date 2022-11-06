City Ballet отмечает «отца американского балета»

Художественный руководитель балета Сан-Диего Стивен Уэстрич безошибочно называет легендарного уроженца России Джорджа Баланчина «отцом американского балета».

«Он проложил совершенно новый путь для хореографов, которые пошли по его стопам и чья работа будет продолжаться еще долго после того, как нас не станет», — сказал он. «Когда ты танцуешь под его хореографию, ты чувствуешь, что она создана для тебя, и что никакие другие шаги не могут быть лучше для музыки, под которую ты танцуешь».

City Ballet продолжает отмечать свое 30-летие 21-м шоу Баланчина: «От Баланчина до Мартинса: шедевры 20-го века» будут представлены 12 и 13 ноября в театре Бальбоа в центре города, а затем 17 ноября в Калифорнийском центре искусств. Эскондидо.

В программе – игривый и спортивный «Сапфир» Баланчина из балета «Драгоценности» в исполнении Игоря Стравинского «Каприччио для фортепиано с оркестром». Постановка репетитора фонда Джорджа Баланчина Зиппоры Карц, бывшей солистки балета New York City Ballet, соучредителем которого является Баланчин (вместе с Линкольном Кирстен).

City Ballet впервые представляет Баланчина. Она танцевала под «Le Baiser de la Fee» Стравинского («Поцелуй феи»).

Программа завершилась песней «Ash» в исполнении Питера Мартинса. «Он был человеком, которого Баланчин выбрал вместо него на посту главного тренера (в NYC Ballet) перед его смертью», — сказал Вистрич. «В то время он был бывшим мастером танцора. Это был отличный выбор. Он представлял себе, что пойдет по стопам мастера, но застрял в себе.

«Мы танцевали это только один раз, и зрители просто сидели с разинутыми челюстями, это было очень спортивно. Это очень быстро. Много прыжков, много новаторских поворотов и партнерство. Это похоже на мчащийся поезд».

Сын Мартинса Нилас также является бывшим ведущим танцором NYC Ballet и выступает в роли «Эша», танцующего под музыку Майкла Терка, и «Дивертисмент» в этом шоу City Ballet.

Карц был одним из последних из группы Баланчина, отобранной для Американской балетной школы NYC Ballet, и был в первой группе, к которой присоединились в той же труппе Питер Мартинс и Джером Роббинс. Она выступала в NYC Ballet в течение 16 лет, с 1983 года (год смерти Баланчина) до 1999 года. Она стала завсегдатаем в том же году, когда ушла на пенсию как танцовщица.

«У Руби», — сказала она, — это «девятый или десятый» балет, который она поставила для City Ballet.

«Мне нравится строить отношения с компаниями, потому что ты знакомишься с режиссерами и танцорами», — сказал Карс. «Это так личное. Мне нравится работать с City Ballet в Сан-Диего. Они действительно любят Blanchein».

Карц работала с Баланчиным в первые годы ее жизни в Нью-Йорке. Она сказала: «Мне повезло провести конец его жизни. Быть затронутым таким вашим гением и всеми великими танцорами и хореографами, которых он привлек, было глубоким опытом. Вы никогда не будете прежними».

Вторя оценке Вистриха о том, что Джордж Баланчин «совершил революцию в балете, каким мы его знаем», Карц считает человека, урожденного Георгия Милитоновича Баланчивадзе, дальновидным человеком, изменившим правила игры.

«Бланшен ​​влюбилась в Америку, когда приехала сюда (в 1933 году) из России, — сказала она. Он любил быстрый темп жителей Нью-Йорка. Он любил их безудержное движение. Он вкладывал это в свои танцы. Он хотел, чтобы все было быстрее, масштабнее и энергичнее. Танцоры, черпавшие вдохновение у Баланчина, также последовали его примеру и позволили балетной труппе танцевать и сосредоточиться, как ведущие танцоры».

«Сапфир», который вы представите на этом шоу City Ballet, является идеальным воплощением того, что Тачки считает художественной согласованностью между Баланчиным и Стравинским.

«У них был способ работать друг с другом, так что Баланчин идеально уловил музыку Стравинского. Когда (Баланчин) встретил Стравинского в 1920-х годах, он был очень молод. Отношения были частными. Слушайте музыку, смотрите танец», — сказал Баланчин. На нем балет Баланчина/Стравинского в роли «Сапфир».

Для Карса: «Нет ничего лучше, чем поставить балет Стравинского и Баланчина. Вы чувствуете, что играете на сцене, как будто вы можете исследовать, расширяться и уходить. Вы выражаете часть себя, музыку и хореография. Это суть жизни и искусства».

Вистрих говорит, что Карц «любит играть. Она очень увлечена работой Баланчина и хочет убедиться, что зрители увидят ее видение. Она очень точна, и с ней приятно работать».

Карс, страдающий диабетом, также является автором мемуаров «Слива без сахара» и детской книги «Сны балерины». Она осуществила свою мечту стать танцовщицей и теперь помогает другим реализовать их.

Городской балет Сан-Диего: «От Баланчина до Мартинса: шедевры двадцатого века»

Где и когда: 20:00 12 ноября и 14:00 13 ноября в театре Бальбоа, 868 Четвертая авеню, центр города, и 19:30 17 ноября в Калифорнийском центре искусств, Концертный зал Эскондидо, № 340 бульвар Эскондидо. Эскондидо

билеты: 29 – 99 долларов США

Телефон: (858) 272-8663

Связано: cityballet.org

Кодоне — независимый писатель.