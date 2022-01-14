CNN и HBO Max анонсировали документальный фильм о Навальном

CNN и HBO в четверг объявить Они выпускают документальный фильм о лидере российской оппозиции Алексее Навальном.

Режиссер фильма «Навальный». Дэниел Рор и сделка по фильму обсуждались Стейси Вулф, старшим вице-президентом по бизнесу CNN Worldwide.

В документальном фильме будет подробно рассказано о предполагаемом покушении на Навального осенью 2020 года, когда он был отравлен и его пришлось вывезти на лечение в Германию.

В фильме будет рассказано о предполагаемой связи Кремля с нападением и тюремным заключением лидера оппозиции, когда он вернулся в Россию в начале 2021 года.

17 января исполнится год, когда российское правительство заключило Навального в тюрьму по обвинениям, которые, по его словам, преувеличены. Россия арестовала его, как только он вернулся с лечения в Германии, заявив, что он нарушил условно-досрочное освобождение от предыдущего задержания, покинув страну.

«Мы благодарны за возможность поделиться захватывающей историей Алексея с миром», — сказала Кортни Секстон, вице-президент CNN Films. «Благодаря беспрецедентному доступу к самому Алексею, Даниэль и вся команда блестяще создали фантастический и захватывающий триллер».

CNN будет транслировать документальный фильм в Северной Америке, а HBO Max и CNN + владеют правами на показ документального фильма.

Был Навальный недавно предоставленный Высшая европейская награда в области прав человека за его усилия в борьбе с авторитарным российским правительством.