Фанаты «Кэпиталз», если вы являетесь поклонником продукции Coca-Cola и ненавидите пить пепси в играх Caps, это для вас большая новость.

Среда, Было объявлено Компания Coca-Cola теперь является эксклюзивным партнером по безалкогольным напиткам Monumental Sports & Entertainment. Это означает, что в этом сезоне продукты Coke будут предлагаться только в играх Caps или Wizards на Capital One Arena.

🚨 Новое для всех событий Capital One Arena: @Кока-Кола Теперь это эксклюзивный партнер по безалкогольным напиткам Monumental Sports & Entertainment (РС). Наслаждайтесь отличной кока-колой в следующий раз, когда будете в Встроить твит или же Встроить твит игре или на концерте/мероприятии! pic.twitter.com/UxwfObh34f — Капитал Уан Арена 5 октября 2022 г.

Capital One Arena, тогда известная как Verizon Center, перешла с продуктов Coca-Cola на продукты Pepsi где-то в начале 2013 года. Теперь Coca-Cola вернулась.

Это отличная новость не только для фанатов «Кэпс» и «Кока-колы», но и для капитана «Кэпиталз» Алекса Овечкина, который уже давно продвигает, пьет и спонсирует «Кока-колу».

Вот выборка титулов Ovechkin-Coca-Cola RMNB за все годы.

Известно, что Ови даже держит на скамейке запасных бутылку с водой, полную кока-колы, во время игр для быстрого повышения уровня сахара. Бывший квотербек CAPS Мэтт Нисканен понял, что это тяжело после долгого боя.

Поговорите сегодня с Нисканеном и спросите его об игре с Овечкиным. Он сказал мне, как только вышел со льда в изнеможении, потянулся за напитком на скамейке, полной кока-колы. Это был Ови. Подробнее об этом скоро Встроить твит — Тарин Хэтчер (@TarynNBCS) 29 августа 2019 г.

В декабре 2021 года Эмили Каплан из ESPN вызвала некоторую интригу, когда сообщила о привычках «Великой восьмерки» пить газированные напитки во время игр.

Каплан сообщает, что «Алекс Овечкин очень известен тем, что ест так же, как и перед игрой». «Это тяжелая еда от мамы Люсии. До меня также дошел слух, что он пил кока-колу во время матчей. Я докопался до сути. Он в этой бутылке с водой. Это не кока-кола. Я видел, как он довольно много пил в этот период. Во-первых. Во время первого перерыва он действительно любит Dr Pepper».

Его привычка, возможно, изменилась на Pepsi из-за ее доступности на арене, и теперь это может вернуться к Coca-Cola с этой эксклюзивной сделкой.