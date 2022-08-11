Coca-Cola HBC объявляет об открытии одного крупного предприятия в России стоимостью 195 млн долларов

Бутылки Coca-Cola продаются в центре Санкт-Петербурга, 6 августа 2014 г. Компания Coca-Cola подтвердила в среду, что удалила рекламу с четырех российских телеканалов, заявив, что падение продаж во втором квартале заставило переосмыслить ситуацию. Маркетинговые планы. Фото: Александр Демьянчук/Reuters

(Рейтер) — Coca-Cola HBC AG (CCH.L) заявила в четверг, что понесла единовременный убыток в размере 190 млн евро ($195,36 млн) в первом полугодии из-за расходов, связанных с ее российским бизнесом после прекращения продаж. напитков Coca-Cola в стране после войны на Украине.

HBC также пересмотрел свой прогноз, прогнозируя, что аналогичная операционная прибыль на 2022 год составит от 740 до 820 миллионов евро, на что повлияло меньшее присутствие в России и проблемы с инфляцией. Это меньше, чем 831 миллион евро, объявленных в 2021 году.

Компания по розливу безалкогольных напитков, которая когда-то считала Россию одним из своих крупнейших рынков сбыта, заявила, что ожидает финансовых расходов в размере около 82 миллионов евро во втором полугодии, поскольку она исчерпала все свои запасы и больше не будет производить или продавать Coca-Cola. -Cola (KO.N) или др. Для Coca-Cola в России.

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HBC является одной из многих компаний по розливу Coca-Cola по всему миру и владеет местными франшизами Coca-Cola по розливу и продаже напитков, производимых американским гигантом по производству напитков. Компании Coca-Cola принадлежит более 20% акций HBC.

Компания, зарегистрированная в Лондоне, также сообщила о падении чистой прибыли на 34% и составила около 153 миллионов евро за шесть месяцев, закончившихся 1 июля, из-за комиссионных сборов, и заявила, что по-прежнему сталкивается с постоянной инфляцией и теперь предполагает себестоимость проданных товаров (COGS). Увеличьте каждый случай к середине подросткового возраста в 2022 году.

Ассортимент швейцарской компании HBC разнообразен: от ликеров, таких как The Macallan и Jack Daniel’s, до газированных напитков Sprite и Monster Energy и таких закусочных, как печенье Bambi и вафли.

(1 доллар = 0,9726 евро)

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Репортаж от Амны Карими в Бангалоре. Редактирование Uttaresh.V

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