Coca-Cola HBC объявляет о единовременном получении 195 миллионов долларов от операций в России, Новости розничной торговли, ET Retail

Coca-Cola HBC AG заявила в четверг, что понесла единовременный убыток в размере 190 миллионов евро (195,36 миллиона долларов) в первом полугодии из-за расходов, связанных с ее бизнесом в России после того, как она прекратила продажу напитков Coca-Cola в стране после Украины. война.

HBC также пересмотрел свой прогноз, прогнозируя, что аналогичная операционная прибыль на 2022 год составит от 740 до 820 миллионов евро, на что повлияло меньшее присутствие в России и проблемы с инфляцией. Это меньше, чем 831 миллион евро, объявленных в 2021 году.

Компания по розливу безалкогольных напитков, которая когда-то считала Россию одним из своих крупнейших рынков сбыта, заявила, что ожидает финансовых расходов в размере около 82 миллионов евро во втором полугодии, поскольку она исчерпала все свои запасы и больше не будет производить, продавать или продать кока-колу. Другие бренды Coca-Cola в России.

HBC является одной из нескольких компаний по розливу Coca-Cola по всему миру и владеет местными франшизами Coca-Cola по розливу и продаже напитков, производимых американским гигантом по производству напитков. Компании Coca-Cola принадлежит более 20% акций HBC.

Компания, зарегистрированная в Лондоне, также сообщила о падении чистой прибыли на 34% и составила около 153 миллионов евро за шесть месяцев, закончившихся 1 июля, из-за комиссионных сборов, и заявила, что по-прежнему сталкивается с постоянной инфляцией и теперь предполагает себестоимость проданных товаров (COGS). Увеличьте каждый случай к подростковому возрасту в 2022 году.

Ассортимент швейцарской компании HBC разнообразен: от ликеров, таких как The Macallan и Jack Daniel’s, до газированных напитков Sprite и Monster Energy и таких закусочных, как печенье Bambi и вафли.