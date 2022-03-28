«CODA» побеждает, но Onstage Slap занимает центральное место на «Оскаре»

Примечательно, что российское вторжение в Украину не упоминалось во время открытия светового шоу, в котором участвовал ди-джей, второй номер Шумера и скетч Холла, который обнаружил на сцене Шаламе без рубашки и других звезд-мужчин. Три звезды спорта — Тони Хок, Келли Слейтер и Шон Уайт — прибыли, чтобы представить монтаж, посвященный 60-летию франшизы о Джеймсе Бонде. (Академия, наконец, признала войну в Украине минутой молчания после исполнения Ребой Макинтайр номинированной песни «Somehow You Do» и мигающим на экране хэштегом #StandWithUkraine.)

Вопреки академическим обычаям, телепередачи использовались в качестве публичной рекламы некоторых предстоящих фильмов. Крис Эванс Подать объявление Для Lightyear — предстоящая первая часть «Истории игрушек» от Pixar, которая выйдет в кинотеатрах исключительно в июне. Предварительная реклама нового музея Академии в Лос-Анджелесе, где гастролировал Сайкс.

В прошлом году количество зрителей телевизионной премии «Оскар» упало настолько резко (на 60 процентов по сравнению с 2020 годом, что уже является рекордно низким показателем), что организаторы решили переработать прямую трансляцию. Представление наград Академии в восьми категориях — категориях с наименьшим количеством звезд — было перенесено в неанимированную часть, и Академия заявила, что запишет приветственные речи и включит измененные части в основное шоу. Послушайте крики ужаса как от киноманов, так и от маргинализированных художников.

Но академия выстояла. Номинированная в 10 категориях, «Дюна» получила премию Оскар за лучший звук, запись, производственный дизайн и монтаж во время того, что Академия окрестила «Золотым часом», чтобы успокоить тщеславие. Ханс Циммер, написавший трек «Дюна», не был готов принять «Оскар», второй в его карьере после «Короля Льва» (1989), в котором ведущий объяснил, что уехал на гастроли.

Команда, стоящая за превращением Честейн в телезвезду с глазами паука в фильме «Глаза Тэмми Фэй», получила премию Оскар за макияж и прическу. Честейн обняла группу со своего места в первом ряду. (Коэффициент знаменитости во время неподвижной части вечеринки рос по мере того, как часы тикали, а места были заполнены в густой ротации.)

Победителями короткометражного фильма стали «Дворник», анимационная история о мужчине, размышляющем о любви в кафе, выкуривая пачку сигарет; «Долгое прощание», жестокий, реалистичный короткометражный фильм с Ризом Ахмедом в главной роли и в соавторстве, действие которого происходит в преддверии свадьбы; и «Королева баскетбола», 22-минутный документальный фильм New York Times о Люсии Харрис, первой и единственной женщине, официально присоединившейся к НБА.