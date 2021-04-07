CodeMiko увидит вас сейчас

Когда я смотрю CodeMiko, я много думаю о нереальном – но не по очевидным причинам. В то время как Мико – гипотетическая инновация, живой цифровой аватар, умеющий играть своего персонажа, меня больше интересует характер ее выступления как таковой; Это только магнетизм, и я не уверен, что могу объяснить, почему.

Я могу сказать вам, что их стримы представляют собой смесь интервью со знаменитостями в прямом эфире, возни с программным обеспечением для захвата движения и странного взаимодействия в чате. Я могу напомнить, что с момента своего создания в марте прошлого года канал MICO набрал 640 000 подписчиков и в настоящее время транслирует более чем на 7000 зрителей в любой момент она живет. Но я не уверен, что в чем-либо из этого есть истинная привлекательность. что я Утро Мику обязательно останется, и что бы она ни делала, это воссоздает сцену Twitch в своем изображении – и при этом дает всем здоровую дозу незнакомца.

За CodeMiko стоит настоящий человек – его имя Нет Мику, но который, кажется, предпочитает, чтобы его звали Мику, который играет персонажа, которого называют техником в художественной литературе. Техник держит оборудование Мику включенным, и на днях я поговорил с ним через видеочат, чтобы поговорить о привлекательности персонажа.

«Мико – неудачливый персонаж видеоигры. Ее мечта состоит в том, что она хочет быть в 3D-видеоигре, но она настолько сбита с толку и пугает, что просто не смогла», – говорит техник, который также является Мику. «Поэтому вместо этого я начал пытаться вести трансляцию на Twitch». Мико Техник Мико описывает гипотетического игрока как человека, который соответствует классическому архетипу борющейся голливудской актрисы – того, кто просто хочет сниматься в кино, а не в кино, за исключением случая Мико, это любая игра. (Осторожно, разработчики игр.) «Это неигровой персонаж», – говорит Мико (техник).

Здесь я должен воспользоваться моментом, чтобы заметить, что да, я характеризую гипотетическое создание – стример, который технически не существует, по крайней мере, не в нашем мясном мире. Хотя, тем не менее, она не единственная в создании контента. До сих пор вы, возможно, слышали об их аналогах Miko, vtubers – «виртуальные ютуберы», термин, который теперь охватывает очень популярный сектор онлайн-художников, которые используют протезы для маскировки своего лица и тела. Я не думаю, что Мику – настоящий создатель, потому что человек, стоящий за всем, широко известен, и ее лицо регулярно появляется на камерах. Я знаю, что это различие можно рассматривать как подраздел поэзии.

В любом случае: на данный момент репутация CodeMiko начинает предшествовать ей, по крайней мере, на Twitch. Поначалу Техник-Мико делала все, по ее собственным словам – всю работу по дизайну, программированию, модератору и маркетингу, которая превратилась в постоянную виртуальную машину для вещания. «Когда я делал это сам, у меня был очень строгий график: спать около 9 вечера, вставать в 2 часа ночи, а затем развиваться до 12 часов», – говорит Мико о тех первых днях. «В 12:30 я буду транслировать, и я буду вещать до 5-6». И делала это каждый день.

Однако сейчас она наняла команду, и у нее другой график. Тысячи одновременных зрителей изменят жизнь трансляции, если не обязательно их приоритет. В наши дни внимание Мику разделено, по ее словам, миллионами разных способов, и она в основном управляет и контролирует свои учетные записи, когда они не транслируются. Это, конечно, было результатом того, как быстро Мику вырос на Twitch. «Думаю, за две недели я выросла с 200 до 10 000 зрителей», – говорит она. Рост произошел благодаря одному вирусному твиту, опубликованному в конце ноября, в котором было показано параллельное видео стримера Мику и технического специалиста Мику. «Этот твит стал вирусным, что привело меня к моей первой 1000 зрителям», – говорит она.

И вот тогда все и началось. Ее клипы начали распространяться r / прямая трансляция не удалась, Который действует как своеобразное хранилище драмы Twitch; Вы увидите большие баннеры тут же Взломай этоЗатем она дала им интервью в своем шоу. Это был добродетельный цикл, который продвинул Мику к славе Twitch, к чему она еще не полностью обратилась.

«Когда у меня было около 200, 300 зрителей, я подумал:« Когда у меня будет 1000 зрителей, это будет моей целью, и это здорово. Она говорит: «Я буду в порядке». «Но я добрался до 1000. Затем на следующий день я добрался до 2000. На следующий день я добрался до 3000». Она говорит мне, что чувствует благодарность, и что да, это круто. Но только сейчас, после нескольких месяцев внимания к ней, она, кажется, смирилась с тем, чтобы быть заметным персонажем на Twitch.

Логический; ни один. Никто Быстро взорвите это на Twitch. Мико начала свою карьеру в прямом эфире, потому что ее уволили из анимационной студии, в которой она работала, сразу после переезда в Лос-Анджелес в марте прошлого года, что, как она вспоминает, также было началом пандемии в Америке. Ей приходилось платить 2000 долларов в месяц за аренду в Лос-Анджелесе, чего не хватило бы почти на год. «И я подумала:« Вы знаете, что сейчас самое лучшее, что нужно сделать – это не пытаться искать работу », – говорит она. «Позвольте мне вложить 20 000 и попытаться сделать это на Twitch».

Именно это я и сделал. «Мое пособие составляло от 12 до 13 тысяч. Потом у меня был компьютер, камера iPhone, шлем, а потом еще и подписка на программное обеспечение. Но подписка на mocap тоже стоит очень дорого», – говорит она. Она положила 20 000 долларов инвестиций на свою кредитную карту. «Я сказала себе, что у меня не будет резервной копии. Потому что, если бы у меня была резервная копия, я бы сдалась», – говорит она. «Если у меня нет резервной копии, вам следует».

Техник скоро получит новый костюм MOCAP, который позволит ей писать, когда она захочет. Слава Богу – мико (thecodemiko) 6 апреля 2021 г.

И у Мико есть. Она построила вокруг себя мир, полный великих личностей и сверхлегких моментов. В прошлом ей несколько раз временно запрещали участвовать в Twitch – что, когда я разговариваю с ней, не кажется таким уж нервным, хотя каждый раз на кону ее средства к существованию. Как Натан Грейсон Больше отчетов в Котаку, Бан Мико до сих пор, похоже, был связан с небольшими ошибками, которые нарушают характер – если не дух – условий TOS Twitch. (Например, когда она позволила своим зрителям заплатить мне за то, чтобы они прислали мне свои фотографии «D», которые были буквально буквами «D», которые появлялись на ее телефоне. Twitch, похоже, не нашел шутку смешной.) «Запрет заставляет вас сказать, что Мико смеется: «Интеллектуальная собственность более захватывающая. Интересная».[It] Это дает немного цвета “.

Что бы ни случилось, Мику – оператор или техник – явно здесь, чтобы остаться. И она планирует попробовать что-то новое в чате. “Я пытаюсь понравиться GTA Carpool Караоке На трещине. «Я возьму гостей, мы поедем на машине, – говорит она. – Мы поедем по городу, постараемся добраться до места назначения, а болтовня мешает разными вещами».

Беседуя с ней, у меня складывается четкое впечатление, что Мику – кого бы ни предпочла представить Мико – имеет неиссякаемое количество идей для своего канала. Это все равно, что разговаривать с кем-то на вечеринке в предрассветные часы, когда мир кажется немного наклоненным в правильном направлении. Он просто работает, хотя за этим скрывается количество усилий, затраченных на его канал. Успешное выступление – это поиск того, что работает для аудитории, и Мику стремится пробовать все, что, по ее мнению, может понравиться ее поклонникам.

«Я сделаю это, и если это сработает, оставь себе», – говорит она. «Если это не сработает, избавьтесь от этого».