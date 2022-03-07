Colliers и Norton Rose покидают Россию, поскольку Couche-Tard приостанавливает свою деятельность в стране

Говорит Alimentation Couche-Tard Inc. Он немедленно приостановит свою деятельность в России, в то время как Colliers International и North Rose Fulbright прекратили свой бизнес в стране, сославшись на все более жестокое вторжение в Украину.

Генеральный директор Couche-Tard Брайан Ханах осудил российскую агрессию против Украины и ее влияние как на украинцев, так и на россиян.

Ритейлер из Квебека, работающий под брендом Circle K за пределами провинции, заявляет, что реализует планы по ответственной и безопасной заботе о своих российских сотрудниках по мере сворачивания своей деятельности.

«Couche-Tard имеет магазины в России почти три десятилетия, и мы гордимся членами нашей российской команды и их самоотверженным обслуживанием клиентов и местных сообществ», — сказал он в пресс-релизе.

Couche-Tard говорит, что работает под своим основным брендом Circle K в России. У нее 38 магазинов в Санкт-Петербурге, Мурманске и Пскове и более 320 сотрудников.

Colliers прекращает работу в России и Беларуси

Между тем, компания Colliers, занимающаяся коммерческой недвижимостью, заявила, что немедленно прекратила свой бизнес в России и Беларуси после более чем 28 лет работы.

Джей Хеник, глобальный президент и главный исполнительный директор, заявил: «Я потрясен и опечален ненужной гибелью людей и перемещением миллионов украинцев из своих домов. Мы не можем и не будем оставаться в стороне».

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Colliers заявляет, что ее дочерний офис в Киеве закрыт, а все бизнес-операции в Украине приостановлены, поскольку приоритетом для компании является безопасность и благополучие ее сотрудников и клиентов. Компания из Торонто заявляет, что поддерживает оставшихся в стране украинцев, которые ищут убежища, и их семьи.

Она сказала, что операции в соседних странах обеспечивают временное жилье, денежную помощь и другие предметы первой необходимости.

Кольерс сказал, что компания и высшее руководство сделали пожертвование в Украину через Международный комитет Красного Креста и другие гуманитарные благотворительные организации, а также пожертвования сотрудников.

Юридическая фирма прекращает деятельность в России

Юридическая фирма Norton Rose Fulbright заявила, что прекращает свою деятельность в России и как можно скорее закроет свой московский офис с 50 сотрудниками в соответствии со своими профессиональными обязательствами.

«Мы не принимаем никаких дальнейших инструкций от компаний, юридических или физических лиц, связанных с действующей российской системой, независимо от того, подпадают они под санкции или нет», — говорится в заявлении.

«Кроме того, мы продолжаем рассматривать выход из текущего бизнеса для них, когда это позволяют наши профессиональные обязанности как юристов. Если мы не можем выйти из текущих дел, мы пожертвуем прибыль от этого бизнеса на соответствующие гуманитарные и благотворительные цели».

Этот шаг последовал за заявлениями на прошлой неделе нескольких других канадских компаний, которые также приостановили свою деятельность в России.

Канадские пенсионные фонды и инвестиционные компании также объявили о выходе из своих активов в российских компаниях.