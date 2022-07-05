С 2016 года «Русский зимний фестиваль» Колумбийского симфонического оркестра является основой его ежегодных программ.

Концерты посвящены гигантам русской музыки, от Петра Ильича Чайковского до Игоря Стравинского.

В рамках нового сезона «Симфонии», о котором было объявлено в прошлом месяце, фестиваль состоится снова, но из-за нынешней войны между Россией и Украиной, сообщил в недавнем интервью The Dispatch музыкальный руководитель Розин Миланов.

6 и 7 января в Театре Огайо симфонический оркестр исполнит то, что сейчас называется «Зимним фестивалем».

«Мы не называли это Русским Зимним Фестивалем, — сказал Миланов, уроженец Болгарии, страны на берегу Черного моря, которая была союзницей бывшего Советского Союза.

Он добавил: «Я думаю, это только потому, что люди сейчас очень чувствительны к этой войне, но… музыкальный репертуар в основном тот же, что и в январе».

Во время концертов в январе симфонию исполнят российские композиторы Николай Римский-Корсаков, Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев, а болгарская скрипачка Белла Христова исполнит «Скрипичный концерт №1».

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Миланов считает, что эти и другие произведения русских композиторов должны оставаться в обращении вне зависимости от мировых событий.

«То, что сейчас происходит между Россией и Украиной, — это то, что не следует путать с какими-то великими памятниками мировой культуры», — сказал Миланов. «Если бы мы использовали те же рассуждения, мы бы никогда не играли немецкую музыку».

Одно из произведений, представленных в афише, «Симфония № 6» Шостаковича, показывает, что артисты страны не обязательно совпадают с ее лидерами. Для произведения Шостакович использовал абстрактный стиль, который является упреком тем, кто хочет привлечь композитора к «национальному делу», как отмечается на сайте Симфонического оркестра.

Во время концертов будут показаны отрывки из документального фильма о произведении.

«Здесь будет документальный фильм о борьбе Шостаковича со Сталиным», — сказал Миланов, который видит в Шостаковиче пример для подражания для всех артистов.

«Шостакович действительно боролся со всей этой несправедливостью в свое время», — сказал Миланов. «Я бы хотел, чтобы было больше людей, которые своими действиями восприняли бы такое культурно идеальное поведение. Я уверен, что этого[происходит]много. Мы просто ничего об этом не знаем».

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