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Columbus Symphony переименовал свое шоу в «Русский зимний фестиваль»

5 июля, 2022
Apollinariya Soloveva

С 2016 года «Русский зимний фестиваль» Колумбийского симфонического оркестра является основой его ежегодных программ.

Концерты посвящены гигантам русской музыки, от Петра Ильича Чайковского до Игоря Стравинского.

В рамках нового сезона «Симфонии», о котором было объявлено в прошлом месяце, фестиваль состоится снова, но из-за нынешней войны между Россией и Украиной, сообщил в недавнем интервью The Dispatch музыкальный руководитель Розин Миланов.

6 и 7 января в Театре Огайо симфонический оркестр исполнит то, что сейчас называется «Зимним фестивалем».

«Мы не называли это Русским Зимним Фестивалем, — сказал Миланов, уроженец Болгарии, страны на берегу Черного моря, которая была союзницей бывшего Советского Союза.

Он добавил: «Я думаю, это только потому, что люди сейчас очень чувствительны к этой войне, но… музыкальный репертуар в основном тот же, что и в январе».

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