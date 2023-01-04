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Columbus Winter Symphony Festival с участием российских композиторов

5 января, 2023
Apollinariya Soloveva

Каждый январь, начиная с 2016 года, Columbus Concertgoers отправляются в концертную поездку в Россию с Симфоническим оркестром Колумбуса.

В течение последних семи лет симфонический оркестр представляет «Русский зимний фестиваль», на котором представлены всегда драматичные и эмоциональные произведения композиторов, родившихся в России.

«Жанр представляет собой некоторые из самых известных литературных классиков, которые у нас есть, от Чайковского до Прокофьева», — сказал Дэниел Уолшоу, операционный директор симфонического оркестра. «По сравнению с некоторыми другими композиторами, эти композиторы обладают длительной силой в истории музыки».

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Однако в этом году содержание годовой программы будет во многом таким же, но — в знак признания почти годичной войны между Россией и Украиной — будет представлено под другим названием.

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