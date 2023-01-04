Каждый январь, начиная с 2016 года, Columbus Concertgoers отправляются в концертную поездку в Россию с Симфоническим оркестром Колумбуса.

В течение последних семи лет симфонический оркестр представляет «Русский зимний фестиваль», на котором представлены всегда драматичные и эмоциональные произведения композиторов, родившихся в России.

«Жанр представляет собой некоторые из самых известных литературных классиков, которые у нас есть, от Чайковского до Прокофьева», — сказал Дэниел Уолшоу, операционный директор симфонического оркестра. «По сравнению с некоторыми другими композиторами, эти композиторы обладают длительной силой в истории музыки».

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Однако в этом году содержание годовой программы будет во многом таким же, но — в знак признания почти годичной войны между Россией и Украиной — будет представлено под другим названием.

«Зимний фестиваль», который представлен без упоминания России в названии, пройдет в пятницу и субботу в Театре Огайо. Концерт проведет музыкальный руководитель Розынь Миланов.

«Мы решили… эта музыка пришла из определенного времени и места и часто представляет собой собственный протест против репрессивной власти», — сказал Уолшоу.

Уолшоу сказал, что отсутствие слова «русский» в названии партии было своего рода «тихим протестом» против войны.

«Мы официально не выдвигаем компанию на какой-либо публичный протест», — сказал Уолшоу, отметив, что симфония состоит из участников со всего мира.

«У нас невероятно интернациональная организация с точки зрения людей, которые есть на сцене, у которых есть семьи по всему миру», — сказал он.

Однако неизменным останется сила основных действий, которые являются частью объединяющей музыкальной традиции.

«В Европе, особенно в конце девятнадцатого века, в каждом регионе было свое собственное звучание», — сказал Уолшоу. «(Были) чешские композиторы, немецкие композиторы, французские композиторы, которые создали свою культурную идентичность через свою музыку».

Многие русские композиторы опирались на народную музыку своей страны.

«Вы не можете уйти от этого с таким стилем музыки», — сказал Уолшоу, отметив, что образование Советского Союза усилило эту внутреннюю тенденцию среди многих русских композиторов.

«В то время, когда Советский Союз выжимал из себя что-то интернациональное, — сказал он, — композиторы были погружены в эту одинокую советскую и одинокую российскую историю». «Им даже не разрешили исследовать музыку остального мира».

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В пятницу и субботу она исполнит сюиту из опер Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Скрипичный концерт № 1» Сергея Прокофьева, последний с приглашенным скрипачом. Белла Христовагражданин Болгарии.

Тем не менее, заключительный акт афиши отражает артиста, борющегося с навязанным правительством давлением: в Симфонии № 6 Дмитрий Шостакович создает более абстрактное и гораздо менее националистическое произведение, чем могли ожидать советские власти.

«Четвертая симфония (Шостаковича) считалась очень авангардной, далеко идущей, а Пятая симфония… была написана как извинение, — сказал Уолшоу. время. И вышла Шестая симфония, и это было совсем не то, что они думали получить.

Независимо от названия программы, концерты обещают быть музыкально богатыми и наводящими на размышления.

«Мы все провели время дома во время каникул, а на улице все еще холодно… так что давайте испытать радости этого великого города», — сказал Уолшоу. «У нас такое замечательное искусство происходит».

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С первого взгляда

Симфонический оркестр Колумбуса исполнит «Зимний фестиваль» в 19:30 в пятницу и субботу в Театре Огайо, 39 E. State St. Билеты начинаются от $9,84. Для получения дополнительной информации посетите columbussymphony.com. Репетиция шоу, открытая для публики, с бесплатным кофе и пирожными состоится в 10:00 пятницы по цене 14 долларов.