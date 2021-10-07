Comcast’s Sky запускает телетрансляцию в Великобритании

Лондон – Comcast Европейский канал платного телевидения Sky запустил смарт-телевизор Skyglass.

Sky сказал, что продукт позволит клиентам транслировать Sky TV и другой контент через Интернет без необходимости в приставке Sky Q или спутниковой антенне.

Это самый крупный аппаратный анонс, сделанный Sky, который конкурирует с Netflix и Amazon за контент, с тех пор как Приобретена компанией Comcast из Филадельфии в 2018 году. за 39 миллиардов долларов.

Телевизор, о котором было объявлено на мероприятии в Лондоне в четверг, будет доступен в Великобритании с 18 октября, а в следующем году он появится на других европейских рынках.

«Sky Glass транслирует телепередачи через Sky внутри, обеспечивая полную интеграцию оборудования, программного обеспечения и контента», – говорится в заявлении Дана Стронга, генерального директора Sky Group.

После запуска Apple TV и ключа Amazon Fire телевизор выпускается в пяти цветах и ​​трех размерах: маленький 43-дюймовый, средний 55-дюймовый и большой 65-дюймовый.

Меньший вариант будет стоить 13 фунтов стерлингов (17,70 долларов США) в месяц в Великобритании, в то время как средний вариант будет стоить дополнительно 4 фунта стерлингов в месяц, а самый большой – дополнительно 8 фунтов стерлингов. Его также можно купить сразу за 649, 849 и 1049 фунтов стерлингов соответственно.

Одно предостережение заключается в том, что клиенты также должны платить дополнительно 26 фунтов стерлингов в месяц за доступ к контенту Sky через телевидение.