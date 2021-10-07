Comcast’s Sky запускает телетрансляцию в Великобритании

Генеральный директор Sky Group Дана Стронг на презентации Sky Glass, нового потокового телевидения с Sky Inside.
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Лондон – Comcast Европейский канал платного телевидения Sky запустил смарт-телевизор Skyglass.
Sky сказал, что продукт позволит клиентам транслировать Sky TV и другой контент через Интернет без необходимости в приставке Sky Q или спутниковой антенне.
Это самый крупный аппаратный анонс, сделанный Sky, который конкурирует с Netflix и Amazon за контент, с тех пор как Приобретена компанией Comcast из Филадельфии в 2018 году. за 39 миллиардов долларов.
Телевизор, о котором было объявлено на мероприятии в Лондоне в четверг, будет доступен в Великобритании с 18 октября, а в следующем году он появится на других европейских рынках.
«Sky Glass транслирует телепередачи через Sky внутри, обеспечивая полную интеграцию оборудования, программного обеспечения и контента», – говорится в заявлении Дана Стронга, генерального директора Sky Group.
После запуска Apple TV и ключа Amazon Fire телевизор выпускается в пяти цветах и трех размерах: маленький 43-дюймовый, средний 55-дюймовый и большой 65-дюймовый.
Меньший вариант будет стоить 13 фунтов стерлингов (17,70 долларов США) в месяц в Великобритании, в то время как средний вариант будет стоить дополнительно 4 фунта стерлингов в месяц, а самый большой – дополнительно 8 фунтов стерлингов. Его также можно купить сразу за 649, 849 и 1049 фунтов стерлингов соответственно.
Одно предостережение заключается в том, что клиенты также должны платить дополнительно 26 фунтов стерлингов в месяц за доступ к контенту Sky через телевидение.
Совместимость
Sky сказал, что другие сервисы, такие как Netflix, Disney +, BBC iPlayer, Peloton и Spotify, также могут быть доступны через телевидение.
Компания заявила, что Sky Glass, который можно активировать, сказав «Hello Sky», имеет дисплей 4K Ultra HD, отображающий более миллиарда цветов.
Это «наступательный» шаг, а не защита, сказал генеральный директор Comcast Брайан Робертс в интервью Sky News, которое вышло в четверг.
Робертс сказал, что Skyglass – это «все технологии, над которыми Comcast и Sky работали более десяти лет».
Он добавил: «Все провода пропали. Все коробки пропали. Вы можете поговорить с ней. Она говорит вам, что вы хотите увидеть. И сразу же показывает это вам. Вы можете переключаться с музыки на упражнения, на телевизор, чтобы Новости.”
Skyglass камера
Sky сказал, что в 2022 году будет запущена новая умная камера 4K для Sky Glass, которая поддерживает чат, игры и обучение.
«Наконец-то настал конец телевизионной приставки», – сказал CNBC Пауло Пескаторе, аналитик по технологиям, СМИ и коммуникациям BB Forsight.
Он сказал, что перспектива получения премиального опыта Sky без спутниковой антенны сделает эту услугу «более стабильной» для семей.
По словам Пескаторе, это также открывает новые возможности получения дохода с более высокой рентабельностью для Sky, добавив, что у Sky есть возможность предлагать «пакеты с двойным и тройным воспроизведением», которые включают быстрое оптоволоконное и гигабитное соединение.
«Конкурентам сложно напрямую конкурировать, учитывая доминирующее положение Sky на телевидении и его позицию агрегатора основных вещательных услуг», – сказал Пескаторе.
Некоторые потребители в последние годы откладывают покупку телевизоров с большим количеством встроенного в них программного обеспечения, поскольку устройства могут не успевать за обновлениями программного обеспечения, требующими большей вычислительной мощности.
Sky сообщила, что Sky Glass была построена таким образом, чтобы ее могли совместно продвигать и публиковать операторы связи и телевидения.
В нем добавлено, что Foxtel Group, австралийская телевизионная компания по подписке, будет первым совместным партнером.
Раскрытие информации: Comcast владеет NBCUniversal и Sky, материнской компанией CNBC.
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