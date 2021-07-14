Compass приобретает продажи Sunny Isles Condos в Верзаске

Compass отвечает за продажу строящейся многоквартирной башни Verzasca Group в Санни-Айлс-Бич.

Согласно пресс-релизу, девелопер, возглавляемый управляющим директором Тимом Лобановым, использовал брокерские услуги для управления продажами и маркетингом оставшихся 30 процентов квартир в Авроре, 17-этажном здании не на берегу моря на западной стороне Коллинз-авеню.

61-квартирное здание, расположенное на 17550 Коллинз-авеню, строилось почти шесть лет. Продажи стартовали в конце 2015 года и, как ожидается, будут завершены примерно через шесть месяцев.

По словам представителя компании, продажи велись внутри компании до того, как Верзаска нажала кнопку компаса. Цены на остальные единицы варьируются от 1,2 миллиона долларов до более 3 миллионов долларов. Квартиры с двумя и тремя спальнями имеют размер от 1385 квадратных футов до более 2150 квадратных футов. В номерах есть потолки высотой 10 футов и окна от пола до потолка.

В заявлении Лобанова говорится, что застройщик стремится привлечь местных покупателей за пределами штата, особенно с северо-востока и Калифорнии.

Здание было спроектировано Revuelta Architecture International с интерьером Стивена Г. Удобства включают в себя бассейн в курортном стиле, террасы для загара с кабинками для переодевания, фитнес-центр, крытые и открытые залы для йоги, спа в ванной и детскую игровую комнату.

В феврале Le Jardin Residences, принадлежащий Verzasca Group, бутик-кондоминиум на островах Бей-Харбор, избежал потери права выкупа, когда федеральный судья по делам о банкротстве одобрил план банкротства, позволив застройщику продолжить продажу квартир.

Помимо Лобанова, разработчиком из Бэй-Харбор-Айлендс стоит президент и бывший игрок НХЛ Дариус Каспаритис. Также есть проекты в России и Европе.