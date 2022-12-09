Crash Team Rumble анонсирована для PS5, Xbox Series X, PS4 и Xbox One

издатель Активижн и разработчик боб игры Они анонсировали многопользовательскую онлайн-игру «четыре на четыре». Команда Crash Rumble за Плейстейшен 5И серия XboxИ PlayStation 4И Xbox One. Он будет запущен в 2023 году.

Вот обзор игры от Activision:

Команда Crash Rumble Это совершенно новая командная онлайн-игра 4 на 4. Многопользовательская видеоигра Действие происходит в яркой и веселой вселенной Crash Bandicoot. в Команда Crash Rumbleфанаты могут играть за Крэша, Дингодайла и множество других друзей и врагов, каждый со своими сильными сторонами, индивидуальностью и стилем игры, соревнуясь на диких и разнообразных аренах в многопользовательской сетевой игре четыре на четыре. работа. Чтобы привести свою команду к победе, игроки будут скользить, разбивать, толкать и хлопать как команда, чтобы стать «мехом» и собрать как можно больше фруктов вампа в зоне высадки, одновременно защищая зону приземления противоположной команды. Особенности кроссплатформенной игры, Команда Crash Rumble В нем будет много стратегических элементов геймплея, которые, несомненно, изменят систему подсчета очков в увлекательной игровой форме.

«Мы очень рады представить наш новый стиль многопользовательской игры на Столкновение Вселенная с Crash Team Rumble», — заявил президент студии Toys for Bob Пол Ян в пресс-релизе.Команда Crash Rumble В нем каждый найдет что-то для себя — простота в использовании для тех, кто просто хочет принять участие, и в то же время предоставление опытным игрокам возможности воспользоваться уникальными способностями своих героев и освоить их».

Посмотрите анонсирующий трейлер ниже. Посмотреть первые скриншоты в галерее.

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