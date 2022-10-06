Creative Exec для Assassin’s Creed и других игр уходит в отставку

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руководитель креативного отдела Ubisoft, Игорь Мансоуйдет в отставку в следующем месяце после всего лишь одного года на этом посту, когда возникнут проблемы Доктрина убийцы Издатель, компания объявила внутренне четверг. Согласно сообщению сотрудникам От генерального директора Ива ГийемоЭтот шаг является частью более крупного изменения в организации некоторых творческих разделов разросшегося производителя игр.

Гийемо написал в электронном письме, копией которого поделились с Котаку. «С этого момента и до конца ноября Игорь посвятит себя сопровождению эволюции структуры в конкретные направления, организованные по ключевым секторам Ubisoft, чтобы они лучше адаптировались к разнообразию нашего портфолио и уникальным потребностям каждого проекта».

Согласно электронному письму, цель текущей реорганизации состоит в том, чтобы «упростить» контроль и регулирование проектов посредством разработки головным офисом в Париже, а также помочь дать студиям больше гибкости и автономии. Ubisoft имеет сложная система В соответствии с которым игры получают зеленый свет и утверждаются на различных этапах производства, что некоторые нынешние и бывшие разработчики на протяжении многих лет обвиняли в том, что они подавляют творчество и делают процесс чрезмерно политическим.

Из электронного письма неясно, будет ли заменен Мансу. Он вступил в должность только после того, как возглавил Республика всадников Ubisoft Annecy в сентябре 2021 года, через год после своего предшественника, Давний ветеран Серж Хаскоттвыйти из аккаунта на рабочем месте компании С обвинениями в сексуальных домогательствах. Уход Мансо и попытки Ubisoft стать умнее также связаны с тем, что издатель столкнулся с одним из самых больших черновиков релиза за последние годы. большие фильмы, такие как череп и кости И Аватар: Граница Из Пандора Она была последней, кто столкнулся с новыми задержками, поскольку компания борется с последствиями пандемии и сообщает о своем обороте. Среди лучших творческих талантов.

Между тем, Ubisoft попыталась сделать именно это. удвоить Доктрина убийцы. Пока Кредо Убийцы Валгалла Позже в этом году он получит последнее обновление после запуска, и в настоящее время в разработке находится несколько новых игр, в том числе Кредо Убийцы Мираж, небольшая стелс-игра, которая будет запущена в следующем году, и Project Red, ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит в Японии, до выхода которой еще два года. Казуальная многопользовательская онлайн и две мобильные игры Доктрина убийцы Также запланированы игры.

Ubisoft не сразу ответила на запрос о комментариях.

Обновление: 06.10.22, 13:17 по восточному времени: Вместо этого пресс-секретарь отказался от дальнейших комментариев. Ориентация Котаку К официальному пресс-релизу о создании нового глобального креативного офиса в Ubisoft Организованы вокруг полюсов, вдали от центра о организация. »

«За последние 24 года у меня была возможность встречаться и работать с талантливыми и вдохновляющими командами со всего мира», Об этом говорится в заявлении Мансу. «Я благодарен за возможность принять участие в этом замечательном мероприятии заговор Я уверен, что Ubisoft сможет продолжать удивлять и Счастливых игроков на долгие годы».