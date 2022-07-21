Credit Suisse запрещает продажу акций российских подразделений – решение суда Москвы

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Credit Suisse (CSGN.S) не смог продать акции своего российского подразделения московским судом, который также постановил конфисковать 10 миллионов евро у швейцарского банка после того, как тот не выплатил кредит. в санкционированный банк.

Арбитражный суд Москвы запретил Credit Suisse отчуждать акции двух российских дочерних компаний — Bank Credit Suisse (Москва) и Credit Suisse Securities (Москва) — после того, как вынес решение в пользу частного Транскапиталбанка (ТСБ) в споре о кредите в размере 10 евро. миллионный кредит.

В постановлении говорится, что у Credit Suisse есть один месяц на обжалование решения. Credit Suisse и TCB не сразу ответили на запрос Reuters о комментариях.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Кредит был частью синдикационной сделки между Uzauto Motors, базирующейся в Узбекистане, которая была согласована в прошлом году, в которой Credit Suisse выступал в качестве агента.

В постановлении Арбитражного суда Москвы, размещенном на его сайте, говорится, что Credit Suisse не перечислил платеж по кредиту от Ozaoto Motors в TCB 19 апреля, когда срок действия соглашения истек.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении TCB 20 апреля, на следующий день после наступления срока погашения кредита, заявив, что кредитор был «в основе уклонения от санкций» и пытался получить бизнес в Китае и на Ближнем Востоке, продвигая свою способность уклоняться от западных санкций. санкции против финансового сектора России.

TCB призвал суд добиться возмещения кредита в размере 10 миллионов евро, заявив, что западные санкции и прекращение деятельности Credit Suisse в России означают, что получить средства в будущем может быть невозможно.

Хотя некоторые иностранные банки, такие как французский Societe Generale (SOGN.PA), продают свои активы в России, другие, в том числе Raiffeisen (RBIV.VI), UniCredit (CRDI.MI) и Citi, три крупнейших западных банка в России, она все еще изучает их варианты.

Российские официальные лица объявили о планах помешать иностранным банкам продавать свои российские подразделения в ответ на западные санкции в отношении ее финансового сектора.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Джейсона Нили

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.