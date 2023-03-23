Credit Suisse и UBS входят в число банков, которые столкнулись с расследованием США в связи с санкциями против России — Bloomberg News

23 марта (Рейтер) — Credit Suisse AG (CSGN.S) и UBS Group AG (UBSG.S) находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DOJ) по делу о том, помогали ли финансовые специалисты российскому олигарху уклоняться от санкций, сообщает Bloomberg. Новости. Четверг.

В отчете Bloomberg говорится, что Министерство юстиции также разослало повестки в суд сотрудникам некоторых крупных банков США, добавив, что швейцарские банки были включены в волну судебных повесток, которые были разосланы до приобретения Credit Suisse UBS.

Bloomberg сообщил, что расследования Министерства юстиции направлены на выявление банковских служащих, которые имели дело с клиентами, находящимися под санкциями, и того, как эти клиенты проверялись в последние годы.

В отчете добавлено, что банкиры могут быть подвергнуты дальнейшему расследованию, чтобы определить, нарушили ли они какие-либо законы.

Credit Suisse и UBS отказались от комментариев, в то время как Министерство юстиции не сразу ответило на запросы Reuters по электронной почте о комментариях.

Министерство юстиции пытается оказать давление на российского олигарха с помощью санкций, конфискации активов и уголовных расследований, чтобы он прекратил поддерживать президента России Владимира Путина после того, как страна вторглась в Украину.

В прошлом году Министерство юстиции России обвинило Олега Дерипаску в нарушении санкций, связанных с использованием финансовой системы США для содержания трех элитных объектов.

Репортаж из Аканкша Кхуши в Бангалоре; Монтаж Джонатан Отис, Линкольн Фист и Ричард Чанг

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.