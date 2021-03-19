Cricut полностью раскрывает планы подписки, которые ограничат ее производственное оборудование.

Анонсирован Крекотт В новом сообщении в блоге Его автоматическая высекальная и печатная машина не потребует подписки на неограниченное количество загрузок в следующем году. Компания сделала шаг назад, когда объявила Отложу изменение До 2022 года. Но теперь генеральный директор Cricut Ашиш Арора полностью противоречит планам компании, гарантируя, что машины Cricut всегда будут работать так, как они работают.

«Мы приняли решение против наших ранее опубликованных планов. В настоящее время каждый участник может бесплатно загружать неограниченное количество изображений и шаблонов в Design Space, и мы не собираемся изменять эту политику. Это правда, являетесь ли вы текущим участником Cricut или рассматривает возможность присоединения к семье. «Cricut до или после 31 декабря 2021 года», – написал Арора.

Ограничения на загрузку в необходимое приложение Cricut Design Space были спорным вопросом для обычных разработчиков Cricut. Хотя Design Space может функционировать как отдельная программа для создания, многие пользователи предпочитают создавать свои рисунки в других приложениях и переносить их в Design Space, чтобы завершить их, прежде чем Cricut вырежет их из бумаги, ткани и других материалов.

В Cricot Спорный планКомпания предлагала 20 бесплатных загрузок Design Space в месяц и разблокировала неограниченное количество загрузок для платной подписки Cricut Access. Этот шаг не понравился пользователям, которые не только привыкли получать неограниченное количество загрузок бесплатно, но также хотят избежать дополнительных затрат или вынуждают их использовать пространство дизайна для всех своих проектов.

Первоначальный ответ Cricut, казалось, удовлетворил многих ее клиентов, но теперь компания пошла дальше и сделала свой план подписки с самого начала как надстройку, а не требование для регулярного использования.