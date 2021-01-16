Crunchyroll объявляет номинантов на 5-ю ежегодную премию Anime Awards

Crunchyroll объявляет номинантов на 5-ю ежегодную премию Crunchyroll Anime Awards! Кажется, с каждым годом становится все больше, поскольку аниме продолжает расти в мейнстриме, и на этот раз номинанты и категории кажутся более многолюдными, чем когда-либо, если оглянуться на все, выпущенное в 2020 году. Заинтересованные фанаты теперь могут даже голосовать по ссылке здесь каждый день. 22 января, Победители будут объявлены во время специального живого мероприятия в пятницу, 19 февраля, в 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени. Победители выбираются фанатами вместе с жюри, выбранным из сообщества (в том числе Меган Питерс из ComicBook.com), а победители будут выбраны из сильного пула номинантов.
Номинанты и категории на премию Crunchyroll Anime Awards этого года следующие:
Аниме года
- ПОЯВИШЬСЯ-РАНМАН!
- Bestars
- Дорохедоро
- Замечательный демонстратор
- ДЗЮДЗЮЦУКАЙСЕН
- Держите руки подальше от Изокена!
лучшая девушка
- Эбигейл Джонс – великий прокурор
- Катарина Клаас – Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!
- Chizuru Mizuhara – нанять подругу
- Кагуя Шиномия-сама Кагуя: Любовь – это война?
- Ной – Дорохедоро
- Саяка Канамори: Убери руки от Изукина!
Лучший парень
- Анос Волдигоад – Несоответствующий Академии Короля Демонов: Самый Могущественный Король Демонов в истории, который материализуется и ходит в школу со своими внуками
- Кайман – Дорохедоро
- Кхун Агуэро Агнес – Башня Бога
- Легоши – Bestars
- Сатору Дзёдзё – Дзюдзюцу Кайсен
- Сойо Хината – Хайкю !! наверх
Лучший чемпион
- Анос Волдигоад – Несоответствующий Академии Короля Демонов: Самый Могущественный Король Демонов в истории, который материализуется и ходит в школу со своими внуками
- Катарина Клаас – Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!
- Асакуса Мидори – Держите руки подальше от Изокины!
- Нацумэ – Дека Денис
- Сойо Хината – Хайкю !! наверх
- Юдзи Итадори – Дзюдзюцу Кайсен
Лучшая скидка
- Акито Сома – Корзина фруктов (2 сезон)
- Ехидна – Re: ZERO – Начало жизни в другом мире- (2-й сезон)
- En – Дорохедоро
- Исправление – 4 сезон My Hero Academia
- Рахиль – знак Бога
- Рюмин Скона – Дзюдзюцу Кайсен
Лучший анимационный фильм
- Bestars
- Замечательный демонстратор
- ДЗЮДЗЮЦУКАЙСЕН
- Держите руки подальше от Изокена!
- Princess Connect! Ответ: Подводное плавание
- Бог средней школы
Лучшая сцена боя
- Беркули против Темного Бога Векта – Sword Art Online Alicization: War of the Underworld Часть 2
- Brawler vs. Мастер – Акудама Драйв
- Деку vs. Капитальный ремонт – четвертый сезон My Hero Academia
- Джин Мори против Хан Давэй – Бог старшей школы
- Джейн Мори против Джигала Тэка – Бог старшей школы
- Сатору Годзё vs Рюмен Скона – Худзюцу Кайсен
Лучший результат
- Алисса Окехазама – бог высшей школы
- Кенсуке Ушио – Погружение в Японию: 2020
- Кевин Бенкен – Знак Бога
- ООРУТАИЧИ – Держите руки подальше от Эйзокена!
- Сатору Косаки – Bestars
- Ютака Ямада – великий демонстрант
Лучший режиссер
- Хиро Капураж – отличный демонстратор
- Мамору Хатакеяма – Госпожа Кагуя: Любовь – это война?
- Масаки Юаса – Убери руки от Изукина!
- Парк Сунджу – JUJUTSUKAISEN
- Такаши Сано – Башня Бога
- Юдзуру Тачикава – ДЕКА-ДЕНС
Лучший дизайн персонажей
- Генис Чан и Юсуке Йошигаки – BNA: Совершенно новое животное
- Масаши Кудо и Михо Танино, оригинальная история из SIU – Башня Бога
- MayukaItou, оригинальный дизайн Iro Aida – унитаз со смывом Hanako-kun
- Наоюки Асано, Оригинальный дизайн Сумито Оовары – Держите руки подальше от Эйзокен!
- Ромико Такахаши и Ёсихито Хисинума – Шахами: Принцесса-полудемон
- Ёсиюки Садамото и Хиротака Като – великий демонстратор
Лучшая пара
- Катарина Клаас и Мария Кэмпбелл – Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!
- Chizuru Mizuhara и Kazuya Kinoshita – подруга напрокат
- Кагуя Шиномия и Миюки Широгане – Госпожа Кагуя: Любовь – это война?
- Котоко Иванага и Куро Сакурагава – at / Spectre
- Легоши и Харроу – Bestars
- НАСА Юдзаки и Цукаса Юдзаки – Тоникава: Над луной для тебя
Лучшее выступление VA (Япония)
- Мегуми Огата в роли Ханако – кун Ханко, прикрепленный к унитазу
- Муцуми Тамура в роли Саяки Канамори – Держите руки подальше от Изукина!
- Рихо Сугияма в роли Минаре Кода – помаши, послушай меня!
- Юичи Накамура в роли Сатору Годзё – ДЗЮДЗЮЦУКАЙСЕН
- Йосуке Кобаяши в роли Нацуки Субару – Re: ZERO – Начало жизни в другом мире- (Сезон 2)
- Йосуке Оноки в роли Дайсуке Кампи – Детектив-миллионер – Баланс: Без ограничений
Лучшее выступление VA (английский)
- Аарон Филлипс в роли Лорана Терри – Великий претендент
- Анаирис Киньонес в роли Ехидны – Re: ZERO -Starting Life in Another World- (Сезон 2)
- Криспин Фриман в роли Зиусудры – Fate / Devil’s Ultimate Front of Grand Order: Babylon
- Джонни Янг Буш в роли Пэм – Башня Бога
- Джона Скотт в роли Легоши – Bestars
- Зено Робинсон в роли Ястребов – Моя геройская академия 4 сезон
Лучшая последовательность открытия (OP)
- Bestars – Wild Side (Али)
- Великий прокурор – GP (Ютака Ямада)
- Haikyuu !! Наверх – Феникс (синдром горения)
- ДЗЮДЗЮЦУ КАЙСЕН – КАЙКАЙ КИТАН (Ева)
- Госпожа Кагуя: Любовь – это война? – Мой отец! Мой отец! Действуй! Действие. Ирие Сузуки (Masayuki Suzuki)
- Держите руки подальше от Изокена! – Сахл Аль-Насим (Хелмико)
Лучшая последовательность закрытия (ED)
- BNA: Brand New Animal – NIGHT RUNNING (Shin Sakura ft AAAMYYY)
- Дорохедоро – DDDD ((K) NoW_NAME)
- Великий Самозванец – Великий Самозванец (Фредди Меркьюри)
- In / Spectre – Последний танец (Мамору Мияно)
- JUJUTSU KAISEN – LOST IN PARADISE (ALI с участием AKLO)
- Детектив-миллионер – Баланс: Без ограничений – Привет, друг (OKAMOTO’S)
Лучшее воображение
- Восстание книжного червя, часть 2
- Дека Денис
- Дорохедоро
- Dragon Quest Adventure Dai
- Ответ: ZERO -Начало жизни в другом мире- (2-й сезон)
- Гороскоп бога
Лучшая драма
- Bestars
- Корзина с фруктами (2 сезон)
- Замечательный демонстратор
- Прачечные Японии: 2020
- Петь “Вчера” для меня
- Сомали и дух джунглей
Лучшая комедия
- Госпожа Кагуя: Любовь – это война?
- Какусигото
- Держите руки подальше от Изокена!
- Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!
- Спящая принцесса в замке дьявола
- Несоответствие Академии Короля Демонов: самый могущественный король демонов в истории перевоплощается и ходит в школу со своими внуками.
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