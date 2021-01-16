Crunchyroll объявляет номинантов на 5-ю ежегодную премию Anime Awards

Crunchyroll объявляет номинантов на 5-ю ежегодную премию Crunchyroll Anime Awards! Кажется, с каждым годом становится все больше, поскольку аниме продолжает расти в мейнстриме, и на этот раз номинанты и категории кажутся более многолюдными, чем когда-либо, если оглянуться на все, выпущенное в 2020 году. Заинтересованные фанаты теперь могут даже голосовать по ссылке здесь каждый день. 22 января, Победители будут объявлены во время специального живого мероприятия в пятницу, 19 февраля, в 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени. Победители выбираются фанатами вместе с жюри, выбранным из сообщества (в том числе Меган Питерс из ComicBook.com), а победители будут выбраны из сильного пула номинантов.

Номинанты и категории на премию Crunchyroll Anime Awards этого года следующие:

Аниме года

ПОЯВИШЬСЯ-РАНМАН!

Bestars

Дорохедоро

Замечательный демонстратор

ДЗЮДЗЮЦУКАЙСЕН

Держите руки подальше от Изокена!

лучшая девушка

Эбигейл Джонс – великий прокурор

Катарина Клаас – Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!

Chizuru Mizuhara – нанять подругу

Кагуя Шиномия-сама Кагуя: Любовь – это война?

Ной – Дорохедоро

Саяка Канамори: Убери руки от Изукина!

Лучший парень

Анос Волдигоад – Несоответствующий Академии Короля Демонов: Самый Могущественный Король Демонов в истории, который материализуется и ходит в школу со своими внуками

Кайман – Дорохедоро

Кхун Агуэро Агнес – Башня Бога

Легоши – Bestars

Сатору Дзёдзё – Дзюдзюцу Кайсен

Сойо Хината – Хайкю !! наверх

Лучший чемпион

Анос Волдигоад – Несоответствующий Академии Короля Демонов: Самый Могущественный Король Демонов в истории, который материализуется и ходит в школу со своими внуками

Катарина Клаас – Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!

Асакуса Мидори – Держите руки подальше от Изокины!

Нацумэ – Дека Денис

Сойо Хината – Хайкю !! наверх

Юдзи Итадори – Дзюдзюцу Кайсен

Лучшая скидка

Акито Сома – Корзина фруктов (2 сезон)

Ехидна – Re: ZERO – Начало жизни в другом мире- (2-й сезон)

En – Дорохедоро

Исправление – 4 сезон My Hero Academia

Рахиль – знак Бога

Рюмин Скона – Дзюдзюцу Кайсен

Лучший анимационный фильм

Bestars

Замечательный демонстратор

ДЗЮДЗЮЦУКАЙСЕН

Держите руки подальше от Изокена!

Princess Connect! Ответ: Подводное плавание

Бог средней школы

Лучшая сцена боя

Беркули против Темного Бога Векта – Sword Art Online Alicization: War of the Underworld Часть 2

Brawler vs. Мастер – Акудама Драйв

Деку vs. Капитальный ремонт – четвертый сезон My Hero Academia

Джин Мори против Хан Давэй – Бог старшей школы

Джейн Мори против Джигала Тэка – Бог старшей школы

Сатору Годзё vs Рюмен Скона – Худзюцу Кайсен

Лучший результат

Алисса Окехазама – бог высшей школы

Кенсуке Ушио – Погружение в Японию: 2020

Кевин Бенкен – Знак Бога

ООРУТАИЧИ – Держите руки подальше от Эйзокена!

Сатору Косаки – Bestars

Ютака Ямада – великий демонстрант

Лучший режиссер

Хиро Капураж – отличный демонстратор

Мамору Хатакеяма – Госпожа Кагуя: Любовь – это война?

Масаки Юаса – Убери руки от Изукина!

Парк Сунджу – JUJUTSUKAISEN

Такаши Сано – Башня Бога

Юдзуру Тачикава – ДЕКА-ДЕНС

Лучший дизайн персонажей

Генис Чан и Юсуке Йошигаки – BNA: Совершенно новое животное

Масаши Кудо и Михо Танино, оригинальная история из SIU – Башня Бога

MayukaItou, оригинальный дизайн Iro Aida – унитаз со смывом Hanako-kun

Наоюки Асано, Оригинальный дизайн Сумито Оовары – Держите руки подальше от Эйзокен!

Ромико Такахаши и Ёсихито Хисинума – Шахами: Принцесса-полудемон

Ёсиюки Садамото и Хиротака Като – великий демонстратор

Лучшая пара

Катарина Клаас и Мария Кэмпбелл – Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!

Chizuru Mizuhara и Kazuya Kinoshita – подруга напрокат

Кагуя Шиномия и Миюки Широгане – Госпожа Кагуя: Любовь – это война?

Котоко Иванага и Куро Сакурагава – at / Spectre

Легоши и Харроу – Bestars

НАСА Юдзаки и Цукаса Юдзаки – Тоникава: Над луной для тебя

Лучшее выступление VA (Япония)

Мегуми Огата в роли Ханако – кун Ханко, прикрепленный к унитазу

Муцуми Тамура в роли Саяки Канамори – Держите руки подальше от Изукина!

Рихо Сугияма в роли Минаре Кода – помаши, послушай меня!

Юичи Накамура в роли Сатору Годзё – ДЗЮДЗЮЦУКАЙСЕН

Йосуке Кобаяши в роли Нацуки Субару – Re: ZERO – Начало жизни в другом мире- (Сезон 2)

Йосуке Оноки в роли Дайсуке Кампи – Детектив-миллионер – Баланс: Без ограничений

Лучшее выступление VA (английский)

Аарон Филлипс в роли Лорана Терри – Великий претендент

Анаирис Киньонес в роли Ехидны – Re: ZERO -Starting Life in Another World- (Сезон 2)

Криспин Фриман в роли Зиусудры – Fate / Devil’s Ultimate Front of Grand Order: Babylon

Джонни Янг Буш в роли Пэм – Башня Бога

Джона Скотт в роли Легоши – Bestars

Зено Робинсон в роли Ястребов – Моя геройская академия 4 сезон

Лучшая последовательность открытия (OP)

Bestars – Wild Side (Али)

Великий прокурор – GP (Ютака Ямада)

Haikyuu !! Наверх – Феникс (синдром горения)

ДЗЮДЗЮЦУ КАЙСЕН – КАЙКАЙ КИТАН (Ева)

Госпожа Кагуя: Любовь – это война? – Мой отец! Мой отец! Действуй! Действие. Ирие Сузуки (Masayuki Suzuki)

Держите руки подальше от Изокена! – Сахл Аль-Насим (Хелмико)

Лучшая последовательность закрытия (ED)

BNA: Brand New Animal – NIGHT RUNNING (Shin Sakura ft AAAMYYY)

Дорохедоро – DDDD ((K) NoW_NAME)

Великий Самозванец – Великий Самозванец (Фредди Меркьюри)

In / Spectre – Последний танец (Мамору Мияно)

JUJUTSU KAISEN – LOST IN PARADISE (ALI с участием AKLO)

Детектив-миллионер – Баланс: Без ограничений – Привет, друг (OKAMOTO’S)

Лучшее воображение

Восстание книжного червя, часть 2

Дека Денис

Дорохедоро

Dragon Quest Adventure Dai

Ответ: ZERO -Начало жизни в другом мире- (2-й сезон)

Гороскоп бога

Лучшая драма

Bestars

Корзина с фруктами (2 сезон)

Замечательный демонстратор

Прачечные Японии: 2020

Петь “Вчера” для меня

Сомали и дух джунглей

Лучшая комедия

Госпожа Кагуя: Любовь – это война?

Какусигото

Держите руки подальше от Изокена!

Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!

Спящая принцесса в замке дьявола

Несоответствие Академии Короля Демонов: самый могущественный король демонов в истории перевоплощается и ходит в школу со своими внуками.

За какое аниме вы проголосуете? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях, или вы можете связаться со мной напрямую обо всех трогательных и других интересных вещах. Valdezology в Твиттере!