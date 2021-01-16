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Crunchyroll объявляет номинантов на 5-ю ежегодную премию Anime Awards

16 января, 2021
Artem Sokolov

Crunchyroll объявляет номинантов на 5-ю ежегодную премию Crunchyroll Anime Awards! Кажется, с каждым годом становится все больше, поскольку аниме продолжает расти в мейнстриме, и на этот раз номинанты и категории кажутся более многолюдными, чем когда-либо, если оглянуться на все, выпущенное в 2020 году. Заинтересованные фанаты теперь могут даже голосовать по ссылке здесь каждый день. 22 января, Победители будут объявлены во время специального живого мероприятия в пятницу, 19 февраля, в 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени. Победители выбираются фанатами вместе с жюри, выбранным из сообщества (в том числе Меган Питерс из ComicBook.com), а победители будут выбраны из сильного пула номинантов.

Номинанты и категории на премию Crunchyroll Anime Awards этого года следующие:

Аниме года

  • ПОЯВИШЬСЯ-РАНМАН!
  • Bestars
  • Дорохедоро
  • Замечательный демонстратор
  • ДЗЮДЗЮЦУКАЙСЕН
  • Держите руки подальше от Изокена!

лучшая девушка

  • Эбигейл Джонс – великий прокурор
  • Катарина Клаас – Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!
  • Chizuru Mizuhara – нанять подругу
  • Кагуя Шиномия-сама Кагуя: Любовь – это война?
  • Ной – Дорохедоро
  • Саяка Канамори: Убери руки от Изукина!

Лучший парень

  • Анос Волдигоад – Несоответствующий Академии Короля Демонов: Самый Могущественный Король Демонов в истории, который материализуется и ходит в школу со своими внуками
  • Кайман – Дорохедоро
  • Кхун Агуэро Агнес – Башня Бога
  • Легоши – Bestars
  • Сатору Дзёдзё – Дзюдзюцу Кайсен
  • Сойо Хината – Хайкю !! наверх

Лучший чемпион

  • Анос Волдигоад – Несоответствующий Академии Короля Демонов: Самый Могущественный Король Демонов в истории, который материализуется и ходит в школу со своими внуками
  • Катарина Клаас – Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!
  • Асакуса Мидори – Держите руки подальше от Изокины!
  • Нацумэ – Дека Денис
  • Сойо Хината – Хайкю !! наверх
  • Юдзи Итадори – Дзюдзюцу Кайсен
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Лучшая скидка

  • Акито Сома – Корзина фруктов (2 сезон)
  • Ехидна – Re: ZERO – Начало жизни в другом мире- (2-й сезон)
  • En – Дорохедоро
  • Исправление – 4 сезон My Hero Academia
  • Рахиль – знак Бога
  • Рюмин Скона – Дзюдзюцу Кайсен

Лучший анимационный фильм

  • Bestars
  • Замечательный демонстратор
  • ДЗЮДЗЮЦУКАЙСЕН
  • Держите руки подальше от Изокена!
  • Princess Connect! Ответ: Подводное плавание
  • Бог средней школы

Лучшая сцена боя

  • Беркули против Темного Бога Векта – Sword Art Online Alicization: War of the Underworld Часть 2
  • Brawler vs. Мастер – Акудама Драйв
  • Деку vs. Капитальный ремонт – четвертый сезон My Hero Academia
  • Джин Мори против Хан Давэй – Бог старшей школы
  • Джейн Мори против Джигала Тэка – Бог старшей школы
  • Сатору Годзё vs Рюмен Скона – Худзюцу Кайсен

Лучший результат

  • Алисса Окехазама – бог высшей школы
  • Кенсуке Ушио – Погружение в Японию: 2020
  • Кевин Бенкен – Знак Бога
  • ООРУТАИЧИ – Держите руки подальше от Эйзокена!
  • Сатору Косаки – Bestars
  • Ютака Ямада – великий демонстрант

Лучший режиссер

  • Хиро Капураж – отличный демонстратор
  • Мамору Хатакеяма – Госпожа Кагуя: Любовь – это война?
  • Масаки Юаса – Убери руки от Изукина!
  • Парк Сунджу – JUJUTSUKAISEN
  • Такаши Сано – Башня Бога
  • Юдзуру Тачикава – ДЕКА-ДЕНС

Лучший дизайн персонажей

  • Генис Чан и Юсуке Йошигаки – BNA: Совершенно новое животное
  • Масаши Кудо и Михо Танино, оригинальная история из SIU – Башня Бога
  • MayukaItou, оригинальный дизайн Iro Aida – унитаз со смывом Hanako-kun
  • Наоюки Асано, Оригинальный дизайн Сумито Оовары – Держите руки подальше от Эйзокен!
  • Ромико Такахаши и Ёсихито Хисинума – Шахами: Принцесса-полудемон
  • Ёсиюки Садамото и Хиротака Като – великий демонстратор
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Лучшая пара

  • Катарина Клаас и Мария Кэмпбелл – Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!
  • Chizuru Mizuhara и Kazuya Kinoshita – подруга напрокат
  • Кагуя Шиномия и Миюки Широгане – Госпожа Кагуя: Любовь – это война?
  • Котоко Иванага и Куро Сакурагава – at / Spectre
  • Легоши и Харроу – Bestars
  • НАСА Юдзаки и Цукаса Юдзаки – Тоникава: Над луной для тебя

Лучшее выступление VA (Япония)

  • Мегуми Огата в роли Ханако – кун Ханко, прикрепленный к унитазу
  • Муцуми Тамура в роли Саяки Канамори – Держите руки подальше от Изукина!
  • Рихо Сугияма в роли Минаре Кода – помаши, послушай меня!
  • Юичи Накамура в роли Сатору Годзё – ДЗЮДЗЮЦУКАЙСЕН
  • Йосуке Кобаяши в роли Нацуки Субару – Re: ZERO – Начало жизни в другом мире- (Сезон 2)
  • Йосуке Оноки в роли Дайсуке Кампи – Детектив-миллионер – Баланс: Без ограничений

Лучшее выступление VA (английский)

  • Аарон Филлипс в роли Лорана Терри – Великий претендент
  • Анаирис Киньонес в роли Ехидны – Re: ZERO -Starting Life in Another World- (Сезон 2)
  • Криспин Фриман в роли Зиусудры – Fate / Devil’s Ultimate Front of Grand Order: Babylon
  • Джонни Янг Буш в роли Пэм – Башня Бога
  • Джона Скотт в роли Легоши – Bestars
  • Зено Робинсон в роли Ястребов – Моя геройская академия 4 сезон

Лучшая последовательность открытия (OP)

  • Bestars – Wild Side (Али)
  • Великий прокурор – GP (Ютака Ямада)
  • Haikyuu !! Наверх – Феникс (синдром горения)
  • ДЗЮДЗЮЦУ КАЙСЕН – КАЙКАЙ КИТАН (Ева)
  • Госпожа Кагуя: Любовь – это война? – Мой отец! Мой отец! Действуй! Действие. Ирие Сузуки (Masayuki Suzuki)
  • Держите руки подальше от Изокена! – Сахл Аль-Насим (Хелмико)
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Лучшая последовательность закрытия (ED)

  • BNA: Brand New Animal – NIGHT RUNNING (Shin Sakura ft AAAMYYY)
  • Дорохедоро – DDDD ((K) NoW_NAME)
  • Великий Самозванец – Великий Самозванец (Фредди Меркьюри)
  • In / Spectre – Последний танец (Мамору Мияно)
  • JUJUTSU KAISEN – LOST IN PARADISE (ALI с участием AKLO)
  • Детектив-миллионер – Баланс: Без ограничений – Привет, друг (OKAMOTO’S)

Лучшее воображение

  • Восстание книжного червя, часть 2
  • Дека Денис
  • Дорохедоро
  • Dragon Quest Adventure Dai
  • Ответ: ZERO -Начало жизни в другом мире- (2-й сезон)
  • Гороскоп бога

Лучшая драма

  • Bestars
  • Корзина с фруктами (2 сезон)
  • Замечательный демонстратор
  • Прачечные Японии: 2020
  • Петь “Вчера” для меня
  • Сомали и дух джунглей

Лучшая комедия

  • Госпожа Кагуя: Любовь – это война?
  • Какусигото
  • Держите руки подальше от Изокена!
  • Моя следующая жизнь как злодейка: все дороги ведут к смерти!
  • Спящая принцесса в замке дьявола
  • Несоответствие Академии Короля Демонов: самый могущественный король демонов в истории перевоплощается и ходит в школу со своими внуками.

За какое аниме вы проголосуете? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях, или вы можете связаться со мной напрямую обо всех трогательных и других интересных вещах. Valdezology в Твиттере!

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