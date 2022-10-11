Crypto оштрафовали на $29,3 млн за нарушение многочисленных санкций США

Министр финансов США Джанет Йеллен проводит пресс-конференцию в кассе Министерства финансов США в Вашингтоне, США, 28 июля 2022 года.
Джонатан Эрнст | Рейтер
Во вторник министерство финансов США объявило, что министерство финансов США наложило штраф в размере 29,3 млн долларов США на базирующуюся в Вашингтоне платформу для торговли криптовалютой за нарушение нескольких санкций, в том числе тех, которые запрещают американским компаниям вести дела с физическими лицами, работающими в Иране, Судане, Сирии, Кубе и других странах. обл.Крым в Украине.
Bittrex, онлайн-сервис обмена валюты и кошелька криптовалюты, базирующийся в Белвью, штат Вашингтон, согласился выплатить 24,3 миллиона долларов Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов для урегулирования гражданских сборов за 116 421 транзакцию на сумму более 260 миллионов долларов в нарушение санкций США. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, или FinCen, наложила общий гражданский штраф в размере 29,3 миллиона долларов, который покрывает дополнительные нарушения в соответствии с Законом о банковской тайне.
FinCen заявила, что возместит штраф OFAC для урегулирования потенциальной ответственности Bittrex перед агентством. Компания выплатит в казну $5 млн.
Хамамоли Дас, исполняющий обязанности директора FinCen, сказал, что неудачи в отчете Bittrex «излишне подвергают финансовую систему США угрозам».
«Неудачи Bittrex выявили контрагентов с высоким риском, в том числе подпадающие под санкции юрисдикции, рынки даркнета и злоумышленников с программами-вымогателями. FinCEN ясно дал понять, что поставщики услуг виртуальных активов должны внедрить надежные программы соответствия, основанные на оценке риска, и выполнять свои требования к отчетности BSA. И они не будут колебаться действовать при выявлении преднамеренных нарушений ЗБТ», — сказал Дас.
Мировое соглашение является крупнейшим принудительным действием OFAC против криптовалютной компании на сегодняшний день и первым совместным принудительным действием OFAC и FinCen.
Сообщается, что Bittrex не удалось предотвратить использование своих услуг лицами, находящимися в зонах ограниченного доступа. Согласно пресс-релизу, в период с 28 марта 2014 года по 31 декабря 2017 года компания управляла 1730 учетными записями, которые обработали 116 421 онлайн-транзакцию с виртуальной валютой на общую сумму более 263 миллионов долларов.
FinCen также обнаружил, что компания не поддерживала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег с февраля 2014 года по декабрь 2018 года. Иногда несколько сотрудников отвечали за проверку более 20 000 ежедневных транзакций на предмет подозрительной активности.
Bittrex также не подавал никаких отчетов о подозрительной активности в период с февраля 2014 года по май 2017 года, включая обработку 22 транзакций с сайтов, находящихся под санкциями, с использованием виртуальных активов на сумму более 1 миллиона долларов. По данным агентств, более 200 транзакций за этот период включали виртуальные активы на сумму 140 000 долларов, что почти в 100 раз превышает среднюю транзакцию на платформе компании.
Эти действия нарушили политику OFAC, которая, как правило, запрещает физическим и юридическим лицам, расположенным в Соединенных Штатах, взаимодействовать с физическими лицами и компаниями в США. Утвержденные судебные органы.
Злоупотребления были обнаружены через несколько месяцев после того, как администрация Байдена сформировала целевую группу для введения санкций США и их союзников против российских чиновников и олигархов, которые помогали финансировать вторжение президента России Владимира Путина в Украину.
FinCen заявила, что политика Bittrex показывает, что она знала о санкционных правилах OFAC с августа 2015 года, но не начинала сканировать клиентов на предмет их местонахождения до октября 2017 года. Программа соблюдения санкций не была утверждена до декабря 2015 года, хотя Bittrex начала предлагать услуги виртуальной валюты в начале 2014.
Bittrex начала принимать меры по устранению злоупотреблений мониторингом только после того, как компания была вызвана Управлением по контролю за иностранными активами в октябре 2017 года.
В заявлении Bittrex говорится, что ни одно из обвинений не было связано с поведением после 2018 года.
«Как подтверждают расчетные документы и объявления, у нас были средства контроля с самого начала, включая формальные санкции и политику по борьбе с отмыванием денег, и мы привлекали сторонних экспертов и поставщиков услуг для проверки наших процессов соблюдения, проведения проверок санкций и помочь в проверке счетов». «Как растущая компания, в течение рассматриваемого периода мы регулярно оценивали и улучшали эти функции».
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