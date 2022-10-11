Crypto оштрафовали на $29,3 млн за нарушение многочисленных санкций США

Во вторник министерство финансов США объявило, что министерство финансов США наложило штраф в размере 29,3 млн долларов США на базирующуюся в Вашингтоне платформу для торговли криптовалютой за нарушение нескольких санкций, в том числе тех, которые запрещают американским компаниям вести дела с физическими лицами, работающими в Иране, Судане, Сирии, Кубе и других странах. обл.Крым в Украине.

Bittrex, онлайн-сервис обмена валюты и кошелька криптовалюты, базирующийся в Белвью, штат Вашингтон, согласился выплатить 24,3 миллиона долларов Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов для урегулирования гражданских сборов за 116 421 транзакцию на сумму более 260 миллионов долларов в нарушение санкций США. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, или FinCen, наложила общий гражданский штраф в размере 29,3 миллиона долларов, который покрывает дополнительные нарушения в соответствии с Законом о банковской тайне.

FinCen заявила, что возместит штраф OFAC для урегулирования потенциальной ответственности Bittrex перед агентством. Компания выплатит в казну $5 млн.

Хамамоли Дас, исполняющий обязанности директора FinCen, сказал, что неудачи в отчете Bittrex «излишне подвергают финансовую систему США угрозам».

«Неудачи Bittrex выявили контрагентов с высоким риском, в том числе подпадающие под санкции юрисдикции, рынки даркнета и злоумышленников с программами-вымогателями. FinCEN ясно дал понять, что поставщики услуг виртуальных активов должны внедрить надежные программы соответствия, основанные на оценке риска, и выполнять свои требования к отчетности BSA. И они не будут колебаться действовать при выявлении преднамеренных нарушений ЗБТ», — сказал Дас.

Мировое соглашение является крупнейшим принудительным действием OFAC против криптовалютной компании на сегодняшний день и первым совместным принудительным действием OFAC и FinCen.

Сообщается, что Bittrex не удалось предотвратить использование своих услуг лицами, находящимися в зонах ограниченного доступа. Согласно пресс-релизу, в период с 28 марта 2014 года по 31 декабря 2017 года компания управляла 1730 учетными записями, которые обработали 116 421 онлайн-транзакцию с виртуальной валютой на общую сумму более 263 миллионов долларов.

FinCen также обнаружил, что компания не поддерживала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег с февраля 2014 года по декабрь 2018 года. Иногда несколько сотрудников отвечали за проверку более 20 000 ежедневных транзакций на предмет подозрительной активности.

Bittrex также не подавал никаких отчетов о подозрительной активности в период с февраля 2014 года по май 2017 года, включая обработку 22 транзакций с сайтов, находящихся под санкциями, с использованием виртуальных активов на сумму более 1 миллиона долларов. По данным агентств, более 200 транзакций за этот период включали виртуальные активы на сумму 140 000 долларов, что почти в 100 раз превышает среднюю транзакцию на платформе компании.

Эти действия нарушили политику OFAC, которая, как правило, запрещает физическим и юридическим лицам, расположенным в Соединенных Штатах, взаимодействовать с физическими лицами и компаниями в США. Утвержденные судебные органы.