CRYSTAR выйдет на Switch 24 февраля 2022 года в Японии.

издатель FuRyu и разработчик Драгоценные камни Работа будет выпущена РПГ КРИСТАР NS обращает 24 февраля 2022 года в Японии за 5775 йен для компаний объявить.

КРИСТАР Впервые он был выпущен для PlayStation 4 в октябре 2018 года в Японии, а затем в Северной Америке и Европе в августе 2019 года вместе с глобальным ПК (Стим) выпускать.

Switch 30 Edition будет включать в себя часть дополнительного контента, ранее выпущенного в виде загружаемого контента для версий PlayStation 4 и ПК.

Вот обзор игры от западного издателя. Спайк Чансофт:

об игре Потому что, когда я плачу, я сильный. Девочку по имени Рей и Мираи, ее младшую сестру, тащат в мир за пределами Чистилища. Чтобы спасти свою сестру, Рей подписывает контракт с Демонами Чистилища на борьбу с монстрами, вторгающимися в их мир. Рей и ее товарищи-силовики должны противостоять своему прошлому и слезам, чтобы преодолеть муки и монстров, которые их ждут. Сможет ли Рей спасти душу своей сестры, пока не стало слишком поздно? О дизайнерах персонажей Riuichi и ntny Риуичи Японский дизайнер персонажей. Он специализируется на персонажах с готической эстетикой. для него КРИСТАРПрогресс в дизайне персонажей можно увидеть в Этот видеоклип!

Японский дизайнер персонажей. Он специализируется на персонажах с готической эстетикой. для него КРИСТАРПрогресс в дизайне персонажей можно увидеть в Этот видеоклип! ntny Дизайнер персонажей и построитель 3D-моделей. ntny работал над многими известными играми до CRYSTAR. Руководства по функциям Пробейся сквозь слезы в этом Ролевой боевик Сразитесь с духами мертвых, исследуя подземный мир Чистилища. Играйте за четырех разных персонажей и откройте их воспоминания, чтобы узнать правду, скрывающуюся за их историями и секретами.

Сразитесь с духами мертвых, исследуя подземный мир Чистилища. Играйте за четырех разных персонажей и откройте их воспоминания, чтобы узнать правду, скрывающуюся за их историями и секретами. Сила через горе – В боевой системе есть существо из другого мира, сражающееся вместе с вами. Собери свое горе и перенеси мучения, чтобы призвать своего опекуна!

– В боевой системе есть существо из другого мира, сражающееся вместе с вами. Собери свое горе и перенеси мучения, чтобы призвать своего опекуна! Слезы придают силы – Плач поможет вам победить монстров и укрепить ваше снаряжение. в КРИСТАРСлезы – не признак слабости, это признак силы.

Посмотрите трейлер объявления о выпуске Switch ниже.