Cyberpunk 2077 – самая масштабная игра CD Projekt Red за всю историю, несмотря на провальный релиз

несмотря на Киберпанк 2077Его провальный и полный ошибок релиз 10 декабря был назван «Самая большая игра в истории CD Projekt Red». Студия сообщила четверг (PDF). По данным CD Projekt Red, в 2020 году было продано 13,7 миллиона копий игры.

У нас уже есть очень хорошая идея Киберпанк 2077 Для студии это был огромный финансовый успех. 9 декабря, за день до выхода игры, CD Projekt Red анонсировала ее. Киберпанк 2077 Должное 8 миллионов предварительных заказов. Через день после выхода игры CD Projekt Red сообщила о предварительных заказах в цифровом формате. Выздоровел Все затраты на разработку и маркетинг игры. Студия сообщила, что по состоянию на 20 декабря этого года было продано более 13 миллионов копий игры. Заметка была опубликована 22 декабря..

Киберпанк 2077 Он добился огромных продаж, несмотря на то, что его запуск был огромным беспорядком. Игра была Ошибки и проблемы на многих платформах И Плохо работало на старых консолях, Что быстро вынудило CD Projekt Red Релиз несколько Срочные исправления. Производительность игры и крики фанатов были настолько плохими, что Sony Скачайте игру из PlayStation Store Всего через неделю после запуска, а спустя несколько месяцев он все еще не вернулся.

CD Projekt Red также заявила в четверг, что это хит RPG. Ведьмак 3 Было продано более 30 миллионов копий, что сделало 2020 год вторым лучшим годом в мире. [the game’s] История с точки зрения количества проданных копий ». Кроме того, студия взяла на себя обязательство выпустить улучшенные выпуски PlayStation 5 и Xbox Series X / S от Киберпанк 2077 И Ведьмак 3 Во второй половине 2021 г.