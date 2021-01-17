Cyberpunk 2077: CD Projekt Red отвечает на сообщения о проблемах с демонстрацией и фальшивой эволюции E3

Адам Падовски, руководитель студии CD Projekt Red, ответил на недавний отчет, касающийся предполагаемых экспериментальных проблем на E3 и предполагаемой разработки Cyberpunk 2077. Бадовски отправился в Twitter Чтобы ответить на некоторые моменты из отчета Джейсона Шрейера из Bloomberg о Cyberpunk 2077, он сначала обратился к утверждению, что демоверсия E3 была «полностью фальшивкой».

«Трудно для демонстрации торговой ярмарки не иметь проверки зрения или вертикального слайда за два года до начала игры, но это не значит, что это подделка», – написал Падовски. Сравните демо с игрой. Посмотрите на сцену Дамдума, автомобильную погоню и многое другое. Люди, читающие вашу статью, могут не знать, что игрушки не сделаны линейно и начинают выглядеть как готовый продукт только за несколько месяцев до запуска. Если вы посмотрите на это Эта демоверсия теперь другая, да, но это цель водяного знака «Работа в процессе». Наша последняя игра выглядит лучше, чем когда-либо.

Вы играли в Cyberpunk 2077? да уж Нет

Что касается «отсутствующих» функций, это часть процесса сборки. Функции приходят и уходят, поскольку мы можем видеть, работают они или нет. Кроме того, автомобильные ловушки в финальной версии игры почти буквально соответствуют тому, что мы показали в демоверсии. И если мы хотим получить более подробную информацию о Наша версия, видение, которое мы представили в этой демонстрации, превратилась в нечто, что имеет несколько 9/10 и 10/10 на компьютере из многих известных игровых портов в мире. Что касается старых консолей, да, это другой случай, но у нас это есть и мы очень стараемся его взломать. Об ошибках (в том числе и на компьютере – мы знаем, что это не идеальная версия), и мы гордимся Cyberpunk 2077 как игрой и технологическим видением. Это все не то, что я называю катастрофой ».

Затем Падовски ответил на утверждение, что многие разработчики Cyberpunk 2077 знают, что игра не будет готова к выпуску в 2020 году.

«Я разговаривал с 20 людьми, некоторые из них были бывшими сотрудниками, и только один из них не был анонимным», – сказал Падовски. «Я бы не назвал это« большинством »из более чем 500 сотрудников, которые честно сказали то, что вы утверждаете. Наконец, Падовски обратился к заявлению о том, что польскоязычные сотрудники будут говорить по-польски с непольскими сотрудниками, что «нарушало правила компании» и заставляло их чувствовать себя «изгоями».

«Все здесь говорят по-английски во время встреч, – сказал Падовски. – Все электронные письма и рекламные объявления в масштабах компании на английском языке – все это обязательно». «Практическое правило – переключаться на английский, когда кто-то не говорит на определенном языке в нормальном разговоре. Однако это вполне нормально для немцев, которые говорят по-немецки, поляков, которые говорят по-польски, испанцев, которые говорят по-испански, и т. Д. (В студии 44 национальности. , Вы уловили суть), когда никого нет рядом. Мы работаем в мультикультурной среде. Если вопрос в том, сложно ли переехать в другую страну, а иногда культура, работа и жизнь там, то ответ – да. Но это общий вопрос Для каждой компании по всему миру мы делаем все возможное, чтобы облегчить этот переход ».

Ответ Шрайера на письмо Падовского: Сказав: «CD Projekt предпочла не отвечать на конкретные вопросы и не предоставлять Бадовски для нашей статьи, поэтому интересно наблюдать, как эти комментарии поступают сейчас». Он также заявил, что сожалеет о том, что поднял языковой вопрос, поскольку он получил «непропорционально много внимания и не представляет особой большой проблемы», но также отметил, что Бадовский не затронул «жестокий кризис и нереалистичные сроки».

Для получения дополнительной информации о Cyberpunk 2077 см. Извинения соучредителя CD Projekt Red Марцина Ивински за неудачный запуск Cyberpunk 2077 и его заявление о том, что грядущее обновление для PS5 и Xbox Series X / S выйдет во «второй половине» 2021 года.

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Адам Панчерст – автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.