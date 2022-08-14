D-Pad Studio, разработчик Owlboy, объявляет о викингах в компьютерной игре Trampolines для четырех игроков.

Олбой Разработчик Дбад Студио объявить Викинги на батутеЧетыре игрока игра в жанре экшн за компьютер (готовить на пару). Дата выхода не объявлена.

Вот обзор игры, через файл Steam .страница:

Около

Все о батуте! Оставайтесь на батуте и подталкивайте своих противников к победе. Сражайтесь с друзьями или работайте вместе, чтобы спасти королевство. Большие боссы, большие маленькие игрушки, злые шарики..? Играйте в одиночку или локально мультиплеер До четырех игроков! Доступное управление: нужна только одна рука.

Руководства по функциям

Викингов в воздухе — И они все о батуте! Оставайтесь на батуте и отталкивайте своих противников, чтобы одержать победу.

— И они все о батуте! Оставайтесь на батуте и отталкивайте своих противников, чтобы одержать победу. Объединяйтесь или идите лицом к лицу — Сражайтесь с друзьями или работайте вместе, чтобы спасти королевство. в заговор Ситуация, в которой вы встретите больших боссов, большие маленькие игрушки и злые воздушные шары..?

— Сражайтесь с друзьями или работайте вместе, чтобы спасти королевство. в заговор Ситуация, в которой вы встретите больших боссов, большие маленькие игрушки и злые воздушные шары..? Управление одной рукой — Играйте в одиночку или в локальном многопользовательском режиме до 4 игроков! Открывайте новые этапы и режимы во время игры! Лучше всего то, что интуитивно понятное управление позволит вам пройти всю игру одной рукой! Наслаждайтесь любимым напитком друг с другом!

— Играйте в одиночку или в локальном многопользовательском режиме до 4 игроков! Открывайте новые этапы и режимы во время игры! Лучше всего то, что интуитивно понятное управление позволит вам пройти всю игру одной рукой! Наслаждайтесь любимым напитком друг с другом! Злые шары! — Четверо викингов должны спасти своего короля-волшебника от злого воздухоплавателя и его приспешников из воздушных шаров. Прыгайте по миру, полному испытаний и боссов, чтобы спасти короля и его украденных животных.

— Четверо викингов должны спасти своего короля-волшебника от злого воздухоплавателя и его приспешников из воздушных шаров. Прыгайте по миру, полному испытаний и боссов, чтобы спасти короля и его украденных животных. Оставайтесь на этом батуте — Используйте свои навыки прыжков на батуте, чтобы сразиться с друзьями с помощью различных предметов на разных этапах в режиме Versus.

Захватывающая дух пиксельная графика, запоминающийся саундтрек и удобное управление; Приготовьтесь к сумасшедшему приключению!