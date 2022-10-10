Dapper Labs накладывает ограничения на российские аккаунты, ссылаясь на санкции ЕС

На этой неделе компания заявила, что Dapper Labs блокирует российские учетные записи от использования своих платежных сервисов.

Это решение было принято вслед за санкциями Европейского союза, введенными в четверг в отношении России и российских граждан. Компания Dapper, которая специализируется на холдингах NFT, заявила, что ей было приказано принять меры со своим партнером по обработке платежей и хранимым средствам, которые подпадают под действие правил Европейского Союза.

«Предоставление услуг кошелька криптоактивов, учетных записей или хранение любой стоимости для счетов, связанных с Россией, теперь запрещено», — сказал Даппер. рекламодатель В пресс-релизе. «Однако Даппер не закрыл счета».

Пользователи, затронутые частичной приостановкой, не смогут покупать, продавать или дарить цифровые предметы коллекционирования на таких платформах, как UFC Strike, NBA Top Shot и NFL All Day. Они также не смогут снимать средства со своих счетов Dapper или совершать покупки с существующими остатками.

Однако пользователи учетных записей, связанных с русским языком, по-прежнему смогут получать доступ и просматривать приобретенные ими NFT. Компания подчеркнула, что пострадавшие пользователи сохранят право собственности на свои активы, даже если не смогут их продать.

«Независимо от этого нового правила, любой NFT, ранее приобретенный затронутым пользователем, по-прежнему принадлежит этому пользователю», — заявил Даппер. «Любые моменты, которыми вы владеете, и любые кредиты Dapper остаются вашими».

В то время как Даппер заключал сделки с ведущими американскими спортивными лигами, он также позволял продавать предметы коллекционирования, связанные с российскими бойцами, участвовавшими в UFC, такими как Хабиб Нурмагомедов. NFT с самой высокой минимальной ценой Продается на UFC Strike с изображением одной из побед Нурмагомедова по цене от 3700 долларов.

Dapper не ответил на запросы о комментариях от расшифровать.

Санкции ЕС Это представляет собой эскалацию предыдущих ограничений на криптовалюты, которые были введены в действие в апреле. согласно с пресс-релиз Из Европейского союза «текущий запрет на криптоактивы ужесточен» путем запрета услуг независимо от стоимости кошелька, которая ранее была ограничена 10 000 евро.

Россия также предприняла шаги по ограничению торговли криптовалютой на этой неделе, внеся ее в черный список. OKXвторая по величине криптовалютная биржа в мире по объему, согласно Королева Гекко.

Другие компании Web3, вероятно, последуют их примеру с ограничениями в результате новых санкций ЕС. Это может поставить компании в затруднительное положение при продвижении вперед, поскольку они уравновешивают вес соблюдения нормативных требований обществом, которое обычно сопротивляется цензуре.