Dark Souls был назван лучшим на все времена на церемонии вручения награды Golden Joystick Awards

Dark Souls была названа лучшей игрой всех времен по результатам голосования за золотой джойстик по версии приз зрительских симпатий.

В разгар этого года Награды Golden Joystick AwardsВыяснилось, что от легендарной саги о программном обеспечении до глубин Лордрана она была названа лучшей игрой всех времен. Он превзошел несколько других классических игр, включая Half-Life 2, Street FIghter 2 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ознакомьтесь с полным списком кандидатов ниже:

Dark Souls (Победитель)

Смерть (1993)

Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы

Half Life 2

Мэн Крафт

Уличный боец ​​II

тетрис

последний из нас

Супер Марио 64

твердый известковый металл

Боевая аура эволюционировала

Супер Марио Братья 3

Grand Theft Auto V

торговая точка

Call of Duty: часть 4, современная война

бэкман

Супер Марио Карт

космические захватчики

Сим-Сити (1989)

Покемон GO

В ответ на награду директор Dark Souls Хидетака Миядзаки рассказал о том, как выросла команда FromSoftware с момента создания Dark Souls. Он сказал: «В то время сотрудники, которые присоединились к From Software, начинали как новички. [their] Наша карьера создателей игр от Dark Souls сейчас растет и становится основой последней работы, Elden Ring. И в этом смысле на этот раз я был очень впечатлен наградой ».

В рамках церемонии вручения награды Golden Joystick Awards 2021 года мы отметили 50-летие игр двумя специальными категориями для шоу этого года: Лучшие игровые приставки всех времен и Лучшая игра всех времен.

Список, ранжированный по количеству голосов, полученных за каждую игру, показывает, сколько классических игр Dark Souls когда-либо было выиграно, чтобы выиграть свой титул. Во-вторых, у нас есть одна из самых важных шутеров от первого лица всех времен в Doom, а блестящее приключение Линка в открытом мире в Breath of the Wild удается занять третье место. Вы можете узнать больше о том, как мы попали в финальный список Ultimate Game of All Time, перейдя на наш сайт объяснитель.

В нашем преимуществе над причиной Dark Souls — лучшая игра на светеДжо Доннелли написал: «Мы поговорим о Dark Souls еще через 10 лет, и еще через 10 лет после этого снова. В Dark Souls нам говорят, что история повторяется. нравится еще раз «.

Хотите знать, что попало в список? Прочтите, что мы думаем Лучшие игры когда-либо.