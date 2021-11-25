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Dark Souls был назван лучшим на все времена на церемонии вручения награды Golden Joystick Awards

25 ноября, 2021
Artem Sokolov

Dark Souls была названа лучшей игрой всех времен по результатам голосования за золотой джойстик по версии приз зрительских симпатий.

В разгар этого года Награды Golden Joystick AwardsВыяснилось, что от легендарной саги о программном обеспечении до глубин Лордрана она была названа лучшей игрой всех времен. Он превзошел несколько других классических игр, включая Half-Life 2, Street FIghter 2 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ознакомьтесь с полным списком кандидатов ниже:

  • Dark Souls (Победитель)
  • Смерть (1993)
  • Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы
  • Half Life 2
  • Мэн Крафт
  • Уличный боец ​​II
  • тетрис
  • последний из нас
  • Супер Марио 64
  • твердый известковый металл
  • Боевая аура эволюционировала
  • Супер Марио Братья 3
  • Grand Theft Auto V
  • торговая точка
  • Call of Duty: часть 4, современная война
  • бэкман
  • Супер Марио Карт
  • космические захватчики
  • Сим-Сити (1989)
  • Покемон GO

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