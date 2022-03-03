Datamin рассказывает, что Nintendo может добавить в Sports Switch в будущем

Нинтендо Переключатель Спорт В следующем месяце и перед релизом наблюдатели за данными проверяли игровые файлы, чтобы выявить другие виды спорта, которые могут появиться в будущем.
Если футбола, волейбола, боулинга, тенниса, бадминтона, чамбары (игра на мечах) и гольфа (который появится в бесплатном обновлении этой осенью) было недостаточно, теперь были обнаружены ссылки на вышибалу и баскетбол.
Конечно, нет никакой гарантии, что у Nintendo обязательно будут планы на какой-либо из этих видов киберспорта. Если это произойдет, мы думаем, что узнаем об этом в ближайшем будущем. Вот результаты, любезно предоставленные пользователем Twitter и селектором данных.Wipeoutjack7(что позже было проверено коллегой по данным»ToyConGarageVR‘).
Нинтендо Бег Пробный выходной от Switch Sports в прошлом месяце, что дало игрокам доступ к теннису, боулингу и чамбаре. К сожалению, никому не разрешалось делиться своим опытом онлайн, в том числе скриншотами и игровыми скриншотами.
Какие еще виды спорта вы хотели бы добавить в линейку Nintendo Switch Sports? Каковы ваши первые впечатления от этой игры после демонстрационных выходных Switch Online? Как всегда, оставьте комментарий ниже.
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