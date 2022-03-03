Datamin рассказывает, что Nintendo может добавить в Sports Switch в будущем

Нинтендо Переключатель Спорт В следующем месяце и перед релизом наблюдатели за данными проверяли игровые файлы, чтобы выявить другие виды спорта, которые могут появиться в будущем.

Если футбола, волейбола, боулинга, тенниса, бадминтона, чамбары (игра на мечах) и гольфа (который появится в бесплатном обновлении этой осенью) было недостаточно, теперь были обнаружены ссылки на вышибалу и баскетбол.

Конечно, нет никакой гарантии, что у Nintendo обязательно будут планы на какой-либо из этих видов киберспорта. Если это произойдет, мы думаем, что узнаем об этом в ближайшем будущем. Вот результаты, любезно предоставленные пользователем Twitter и селектором данных.Wipeoutjack7(что позже было проверено коллегой по данным»ToyConGarageVR‘).

Еще одна интересная вещь, обнаруженная при описании Switch Sports, в игре упоминается как «баскетбол», так и «вышибалы», а также другие игровые виды спорта. Контент может быть удален, но возможно обновление в будущем? pic.twitter.com/mJb4SbaYM4— Джек (@Wipeoutjack7) 2 марта 2022 г.

Нинтендо Бег Пробный выходной от Switch Sports в прошлом месяце, что дало игрокам доступ к теннису, боулингу и чамбаре. К сожалению, никому не разрешалось делиться своим опытом онлайн, в том числе скриншотами и игровыми скриншотами.

участие в Нинтендо Лайв На

Какие еще виды спорта вы хотели бы добавить в линейку Nintendo Switch Sports? Каковы ваши первые впечатления от этой игры после демонстрационных выходных Switch Online? Как всегда, оставьте комментарий ниже.