Dataminers Leak Достижения трилогии GTA о снежном человеке и RDR

рисунок : Rockstar Games / Котаку

В другой день просачивается другая информация Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition. На этот раз инструменты обработки данных врылись в файлы в Rockstar Games Launcher на ПК и получили полный список достижений, которых игроки могут достичь в новых версиях, которые будут выпущены позже в этом году. Некоторые из них включают забавные ссылки на мемы и Сан-АндреасСнежный человек уже давно популярен. Другие, похоже, связаны с тактикой спринта и любимыми фанатами подвигами.

Котаку Впервые упоминается в слухах Трилогия GTA Трансформеры еще в августе с этого года. Затем, 8 октября, после утечки зарубежной рейтинговой информации о существовании игры, Rockstar Games наконец-то официально объявила о выпуске GTA Trilogy Ultimate Edition С коротким тизером, подтверждающим, что посылка содержится GTA III, Vice City, А также Сан-Андреас. С тех пор Rockstar больше ничего не рассказывала о предстоящей группе, кроме некоторых Загадочная информация, которой издатель делится в новостяхОн пояснил, что трилогия будет включать обновленные визуальные эффекты и «недавние улучшения игрового процесса». Котаку Я слышал из источников, что Rockstar планирует выпустить эти игры в ноябре. (Я также слышал, что Rockstar снова изменила свои планы и выпустит физические копии игр, хотя, скорее всего, они будут выпущены не раньше ноября.)

Но пока люди ждут, что Rockstar анонсирует новые ремастеры, которые скоро будут выпущены, GT фанаты Они смогли определить, какими должны быть все достижения для каждой игры в колоде. Форумы GTA Custom User 8 или опубликуйте полный список призов 13 октября. Публикуйте одну и ту же пользовательскую картинку для всех достижений 8 октября.

Большинство достижений – это то, что вы ожидаете, поскольку они вознаграждают игроков за выполнение миссий, выполнение побочных действий и убийство определенного количества членов банды. довольно стандартный GT вещи. Но немного бросилось в глаза.

«Слишком поздно на 81 год – провести 24 часа, гуляя по сельской местности (в поисках большой ноги)».

G / O Media может получить комиссию

Кажется, это прямая ссылка на Red Dead Redemption’s Известный кошмар нежити Расширение DLC. В этой игре игроки могут найти и убить последнего большого человека. Это принесет вам достижение ».Шесть лет работы.Это само по себе было ссылкой на GTA San AndreasОн был выпущен шесть лет назад Red Dead Redemption. Игроки потратили годы на поиски известного по слухам снежного человека Сан-Андреас. (Его не существует, извините.) Rockstar пошутила над этим. кошмар нежити. Теперь шутка замкнулась, Сан-Андреас’ Предстоящий ремастер, похоже, имеет в виду тот факт, что последний снежный человек умер за 81 год до начала игры, то есть в 1911 году, когда RDR 1 установлен. Имеет ли это смысл? Движение вперед.

Другое достижение было найдено в GTA San Andreas Кажется, прямо указывает Знаменитый мем СиДжея из начала игры гласит: «… Ну вот и снова.“Обычно я не фанат мемов, которые попадают в видеоигры –Как видно на бесконечная аура– Но меня это устраивает, потому что мем буквально из Сан-Андреас. Чтобы разблокировать эту игру, все, что вам нужно сделать, это 100% игры, а затем начать новую игру. Очень просто … совсем не сложно …

Некоторые из достижений в этой группе, похоже, напрямую относятся к более быстрым и простым стратегиям, которые игроки разрабатывали на протяжении многих лет для выполнения миссий, которые иногда могут раздражать.

Хорошим примером этого является достижение «Я получил такую ​​форму». Чтобы разблокировать эту игру, игрокам придется использовать автобус, чтобы доставить восемь проституток на бал полицейского. GTA III. Это довольно ранняя задача, которая оказалась сложной для многих игроков. Потому что это требует, чтобы вы доставили по крайней мере четырех проституток, расположенных по всему городу, в одно место – полицейский бал Либерти-Сити – за короткий период времени. Потому что большинство машин в GTA III Он мог принять только трех пассажиров, вам приходилось совершать несколько поездок, какое-то столкновение или заблудиться в любой момент могло привести к провалу миссии. Однако некоторые мошенники поняли, что если вы схватите автобус, прежде чем выполнять работу, припарковать его рядом с местом начала, а затем использовать вместо этого, вы можете переместить всех восьми женщин одновременно. Rockstar теперь будет вознаграждать игроков за использование этого классического эксплойта.

Полный список достижений Это отличное сочетание обычных бонусов прогресса и наград за выполнение более индивидуальных или нестандартных трюков. Да, и поскольку многие игроки обсуждали это в течение нескольких месяцев, достижения указывают на то, что Rockstar официально рассматривает римейк этих игр, а не римейк.

Для тех, кто хочет получить больше информации или впервые взглянуть на обновленные игры, я ожидаю, что трейлер к этой коллекции будет скоро доступен. может быть в GTA III’s 20-летие, 22 октября. Для меня звучит как идеальное свидание.