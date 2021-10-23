DaVinci Resolve обновлен с поддержкой M1 Pro и M1 Max

Blackmagic сегодня выпустила новое обновление популярного программного обеспечения для редактирования видео DaVinci Resolve, которое доступно для нескольких платформ, включая macOS. В версии приложения для Mac компания добавила полную поддержку новых чипсетов Apple M1 Pro и M1 Max, и разработчики говорят, что на новом MacBook Pro оно работает до пяти раз быстрее.
DaVinci Resolve Обновлено с поддержкой компьютеров Mac M1 ранее в этом году, что уже значительно улучшило производительность приложения.
Хотя приложения, обновленные с поддержкой M1, не нуждаются в другом обновлении для работы на недавно анонсированных чипах M1 Pro и M1 Max, разработчики могут использовать в своих приложениях все преимущества более мощных процессоров и графических процессоров в этих наборах микросхем.
Сегодняшнее обновление DaVinci Resolve делает именно это, поскольку теперь поддерживает аппаратное ускорение для кодека Apple ProRes – то, что характерно для новых чипов Apple. В результате, по словам Blackmagic, DaVinci Resolve теперь работает в пять раз быстрее на новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, даже при редактировании видео 8K.
Ранний результат тестирования нового MacBook Pro показал, что файл Чип M1 Max обеспечивает на 181% больше графической производительности По сравнению с предыдущим 16-дюймовым MacBook Pro, который ставит новые ноутбуки в один ряд с iMac Pro и другими настольными компьютерами с выделенными графическими процессорами.
Помимо поддержки нового чипсета, DaVinci Resolve 17.4 теперь предлагает собственный HDR и воспроизведение видео с частотой 120 Гц для пользователей MacBook Pro 2021 года. Обновление также добавляет встроенную интеграцию с Dropbox, улучшенный 3D-манипулятор и улучшенную совместимость с macOS Monterey.
Вы можете узнать больше о DaVinci Resolve 17 на Официальный сайт Blackmagic.
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