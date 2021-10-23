DaVinci Resolve обновлен с поддержкой M1 Pro и M1 Max

Blackmagic сегодня выпустила новое обновление популярного программного обеспечения для редактирования видео DaVinci Resolve, которое доступно для нескольких платформ, включая macOS. В версии приложения для Mac компания добавила полную поддержку новых чипсетов Apple M1 Pro и M1 Max, и разработчики говорят, что на новом MacBook Pro оно работает до пяти раз быстрее.

DaVinci Resolve Обновлено с поддержкой компьютеров Mac M1 ранее в этом году, что уже значительно улучшило производительность приложения.

Хотя приложения, обновленные с поддержкой M1, не нуждаются в другом обновлении для работы на недавно анонсированных чипах M1 Pro и M1 Max, разработчики могут использовать в своих приложениях все преимущества более мощных процессоров и графических процессоров в этих наборах микросхем.

Сегодняшнее обновление DaVinci Resolve делает именно это, поскольку теперь поддерживает аппаратное ускорение для кодека Apple ProRes – то, что характерно для новых чипов Apple. В результате, по словам Blackmagic, DaVinci Resolve теперь работает в пять раз быстрее на новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, даже при редактировании видео 8K.

Ранний результат тестирования нового MacBook Pro показал, что файл Чип M1 Max обеспечивает на 181% больше графической производительности По сравнению с предыдущим 16-дюймовым MacBook Pro, который ставит новые ноутбуки в один ряд с iMac Pro и другими настольными компьютерами с выделенными графическими процессорами.

Помимо поддержки нового чипсета, DaVinci Resolve 17.4 теперь предлагает собственный HDR и воспроизведение видео с частотой 120 Гц для пользователей MacBook Pro 2021 года. Обновление также добавляет встроенную интеграцию с Dropbox, улучшенный 3D-манипулятор и улучшенную совместимость с macOS Monterey.

DaVinci Resolve 17.4 Обновить! Получите в 5 раз более быстрое редактирование и рендеринг 8K на моделях Apple Mac с наборами микросхем M1 Pro и M1 Max, а также интеграцию с Dropbox Replay, улучшения субтитров, поддержку большего количества языков и макетов с Text + и многое другое! Скачать сейчас https://t.co/eBmOvN6BWl pic.twitter.com/MP83ZuYpaD – Blackmagic Design (@Blackmagic_News) 22 октября 2021 г.

Вы можете узнать больше о DaVinci Resolve 17 на Официальный сайт Blackmagic.

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