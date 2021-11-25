D&D: познакомьтесь с кроссовером Strixhaven (MTG) пораньше

Готовящаяся к выходу книга-кроссовер Dungeons & Dragons / Magic: The Gathering Strixhaven: A Curriculum of Chaos охватывает многое, когда дело доходит до разработки приключения вокруг школы ведьм. Однако после недавнего просмотра некоторых страниц предварительного просмотра и вопросов и ответов с дизайнерами становится ясно, что то, что происходит между сезонами (и вне графика), так же важно, как история и набор навыков каждого игрока.
Ознакомьтесь с приведенными ниже фрагментами для себя, а также с нашими интервью с руководителями проектов, старшими дизайнерами D&D Амандой Хэммон и Джеймсом Уайтом о том, что игроки и DM могут ожидать, присоединяясь к клубу или имея дело с эквивалентом шоу ужасов, проводимого два раза в год. Это стандартный тест. В нем также подробно описаны типы классов, клубов, тестов и методик, описанных в тексте.
IGN: Как выглядят экзамены в Стриксхафене? Мы предполагаем, что волшебники во время обучения не просто сидят за столом, заполняя пузыри на бумаге для факсов.
Аманда Хэммон: Экзаменационные встречи, которые происходят во время приключений по книге Стриксхейвена, очень разнообразны, но в целом все экзамены проходят «перед камерой». [editor’s note: this refers to scenes played out at the D&D table rather than being glossed over as exposition by the Dungeon Master] Во время каждого приключения, связанного с одной категорией, вы каким-то образом входите в другие части приключения. Например, на первом курсе студенты изучают магическую физиологию и трижды проверяются на привычки, способности и поведение особого волшебного существа. Персонажи могут изучать и получать эти знания способами, описанными в книге, но после того, как экзамены будут решены (спойлеры!), Есть большая вероятность, что ученики, которые хорошо сдали экзамен, будут иметь преимущество, когда они фактически будут сражаться с одним или несколькими из эти существа позже в книге.
IGN: Не могли бы вы объяснить, как этапы обучения / экзамена работают механически?
Эм-м-м: Экзамены состоят из фазы обучения и фазы тестирования. На этапе обучения учащиеся разрабатывают методы, которые помогут им запомнить детали темы теста, преуспеть в тесте или что-то еще, что уместно. Этот этап может привести к повторному использованию проверок способностей на этапе тестирования. Этап тестирования состоит из двух проверок способностей, связанных с рассматриваемой темой. Есть много ролевых игр, в которых нужно участвовать, и книга предлагает так много изюминки, но это основной механизм.
IGN: Отрывок относится к «знаменательным и даже шокирующим событиям», которые происходят; Можете ли вы дать какое-нибудь представление о том, что игроки / DM могут ожидать от сюжета? Или это больше о предоставлении DM / игрокам новых возможностей для их оригинальных приключений?
Джеймс Уайт: Эта книга является заметным отходом от наших предыдущих книг по Магии Креста — D&D (Руководство Гильдмастера по Равнике и Мифическим Одиссеям Тероса) в том, что это в первую очередь книга приключений, а не книга сеттинга. Так что да, книга включает в себя приключение, в котором персонажи начнут с первого до десяти к тому времени, когда они закончат четырехлетнюю школу … и множество действий и приключений на этом пути! Конечно, в книге есть много информации, которую DM могут использовать для создания своих собственных приключений в Стриксхейвене, но цель состояла в том, чтобы предоставить приключение в этом волшебном университете, к которому вы можете присоединиться в любом сеттинге кампании.
IGN: Глядя на новую и расширенную механику таких действий, как экзамены / учеба / внеклассные награды и т. Д., Вы когда-нибудь чувствовали, что концепция интеграции такого мира выходит за рамки того, что D & D5e предлагает в качестве игровой системы?
JW: Напротив, я думаю, что такая книга — отличный способ продемонстрировать широту возможностей системы D&D. Игра прошла долгий путь с момента ее появления в варгеймах, и поклонники D&D получают массу удовольствия от игры.
IGN: Можете ли вы привести какие-либо примеры «незначительных преимуществ грамматики», которые дает участие во внешкольной деятельности? Это бонусы за навыки, связанные с каждым клубом, или что-то еще?
Эм-м-м: Когда персонаж участвует во внеклассной деятельности, многое происходит за кадром — например, если он является членом Стриксхейвенского общества железных атлетов, он практикует техники тяжелой атлетики, учится строить сильное тело и общается с другими любителями тяжелой атлетики. , потенциально все это далеко от главного события, происходящего за столом. Когда персонаж участвует во внеклассных занятиях, он заставляет ученика умереть, и каждая длительная передышка дает ему возможность пройти один из двух тестов способностей, перечисленных вместе с выбранным им факультативом. Кроме того, они получают возможность позитивных или негативных отношений со сверстником, который также является членом группы, чтобы представить взаимосвязь, возникающую во время этих внеклассных мероприятий.
IGN: Есть гильдия LARP, что является интересным вариантом, учитывая сеттинг в стиле High Fantasy. Сосредоточены ли эти ролевые группы (или, возможно, настольная игра в мире) на фэнтезийных играх, какими мы их знаем, или, возможно, на более приземленных, таких как дома и люди или Офисы и руководители?
JW: Мне нравится этот вопрос, потому что он напоминает мне анимацию из первого издания Dungeon Master Guide, в которой персонажи D&D изображали «фантастическую» ролевую игру под названием Papers & Paychecks. Дело в том, что я думаю, что люди в любом мире, какими бы обаятельными они ни были, будут играть в игры, посвященные приключениям и чудесам. Фактически, в приключении есть встреча, на которой члены живой ролевой гильдии готовятся к игре, которую они называют «Бехолдеры против Бехиров».
IGN: В разделе также упоминаются «Правила работы». Какую работу после школы получают маги? Трудно представить себе «живого мальчика», который переворачивает бургеры или заправляет бензин …
Эм-м-м: Вакансии, предлагаемые в кампусе, так же разнообразны, как и сам Стриксхафен, и книга предлагает список, который, конечно, не является исчерпывающим, но предлагает множество вариантов. Они включают работу в Biblioplex, таверне Bow’s End или кафе Firejolt, а также в общественных местах, таких как территория кампуса или магические лаборатории кампуса. Фактические обязанности широки и разнообразны на каждом объекте. Например, если вы работаете в магических лабораториях, вы можете быть составителем проб, членом бригады уборщиков или партнером-волонтером в лаборатории.
Strixhaven: Chaos Syllabus будет выпущен 7 декабря 2021 года, и это сейчас Доступно для предзаказа на Amazon или на Дружественный игровой магазин. Чтобы узнать больше о D&D, ознакомьтесь с тем, что мы думали о последнем справочнике Fizban’s Treasury of Dragons или о наших мыслях о линейке предварительно окрашенных D&D WizKids 2021 года.
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