D&D: познакомьтесь с кроссовером Strixhaven (MTG) пораньше

Готовящаяся к выходу книга-кроссовер Dungeons & Dragons / Magic: The Gathering Strixhaven: A Curriculum of Chaos охватывает многое, когда дело доходит до разработки приключения вокруг школы ведьм. Однако после недавнего просмотра некоторых страниц предварительного просмотра и вопросов и ответов с дизайнерами становится ясно, что то, что происходит между сезонами (и вне графика), так же важно, как история и набор навыков каждого игрока.

Ознакомьтесь с приведенными ниже фрагментами для себя, а также с нашими интервью с руководителями проектов, старшими дизайнерами D&D Амандой Хэммон и Джеймсом Уайтом о том, что игроки и DM могут ожидать, присоединяясь к клубу или имея дело с эквивалентом шоу ужасов, проводимого два раза в год. Это стандартный тест. В нем также подробно описаны типы классов, клубов, тестов и методик, описанных в тексте.

Отрывок из раздела «Экзамены в Стриксхэвене: Программа Хаоса».

IGN: Как выглядят экзамены в Стриксхафене? Мы предполагаем, что волшебники во время обучения не просто сидят за столом, заполняя пузыри на бумаге для факсов.

Аманда Хэммон: Экзаменационные встречи, которые происходят во время приключений по книге Стриксхейвена, очень разнообразны, но в целом все экзамены проходят «перед камерой». [editor’s note: this refers to scenes played out at the D&D table rather than being glossed over as exposition by the Dungeon Master] Во время каждого приключения, связанного с одной категорией, вы каким-то образом входите в другие части приключения. Например, на первом курсе студенты изучают магическую физиологию и трижды проверяются на привычки, способности и поведение особого волшебного существа. Персонажи могут изучать и получать эти знания способами, описанными в книге, но после того, как экзамены будут решены (спойлеры!), Есть большая вероятность, что ученики, которые хорошо сдали экзамен, будут иметь преимущество, когда они фактически будут сражаться с одним или несколькими из эти существа позже в книге.

Концепт-арт Magical Study Break от Магали Вильнева.

IGN: Не могли бы вы объяснить, как этапы обучения / экзамена работают механически?

Эм-м-м: Экзамены состоят из фазы обучения и фазы тестирования. На этапе обучения учащиеся разрабатывают методы, которые помогут им запомнить детали темы теста, преуспеть в тесте или что-то еще, что уместно. Этот этап может привести к повторному использованию проверок способностей на этапе тестирования. Этап тестирования состоит из двух проверок способностей, связанных с рассматриваемой темой. Есть много ролевых игр, в которых нужно участвовать, и книга предлагает так много изюминки, но это основной механизм.

IGN: Отрывок относится к «знаменательным и даже шокирующим событиям», которые происходят; Можете ли вы дать какое-нибудь представление о том, что игроки / DM могут ожидать от сюжета? Или это больше о предоставлении DM / игрокам новых возможностей для их оригинальных приключений?

Джеймс Уайт: Эта книга является заметным отходом от наших предыдущих книг по Магии Креста — D&D (Руководство Гильдмастера по Равнике и Мифическим Одиссеям Тероса) в том, что это в первую очередь книга приключений, а не книга сеттинга. Так что да, книга включает в себя приключение, в котором персонажи начнут с первого до десяти к тому времени, когда они закончат четырехлетнюю школу … и множество действий и приключений на этом пути! Конечно, в книге есть много информации, которую DM могут использовать для создания своих собственных приключений в Стриксхейвене, но цель состояла в том, чтобы предоставить приключение в этом волшебном университете, к которому вы можете присоединиться в любом сеттинге кампании.

Образец внеклассных занятий из Strixhaven: The Chaos Curriculum.

IGN: Глядя на новую и расширенную механику таких действий, как экзамены / учеба / внеклассные награды и т. Д., Вы когда-нибудь чувствовали, что концепция интеграции такого мира выходит за рамки того, что D & D5e предлагает в качестве игровой системы?

JW: Напротив, я думаю, что такая книга — отличный способ продемонстрировать широту возможностей системы D&D. Игра прошла долгий путь с момента ее появления в варгеймах, и поклонники D&D получают массу удовольствия от игры.

IGN: Можете ли вы привести какие-либо примеры «незначительных преимуществ грамматики», которые дает участие во внешкольной деятельности? Это бонусы за навыки, связанные с каждым клубом, или что-то еще?

Эм-м-м: Когда персонаж участвует во внеклассной деятельности, многое происходит за кадром — например, если он является членом Стриксхейвенского общества железных атлетов, он практикует техники тяжелой атлетики, учится строить сильное тело и общается с другими любителями тяжелой атлетики. , потенциально все это далеко от главного события, происходящего за столом. Когда персонаж участвует во внеклассных занятиях, он заставляет ученика умереть, и каждая длительная передышка дает ему возможность пройти один из двух тестов способностей, перечисленных вместе с выбранным им факультативом. Кроме того, они получают возможность позитивных или негативных отношений со сверстником, который также является членом группы, чтобы представить взаимосвязь, возникающую во время этих внеклассных мероприятий.

Студенты танцуют под (полу) формальный бал с этой художественной концепцией Кэролайн Гариба.

IGN: Есть гильдия LARP, что является интересным вариантом, учитывая сеттинг в стиле High Fantasy. Сосредоточены ли эти ролевые группы (или, возможно, настольная игра в мире) на фэнтезийных играх, какими мы их знаем, или, возможно, на более приземленных, таких как дома и люди или Офисы и руководители?

JW: Мне нравится этот вопрос, потому что он напоминает мне анимацию из первого издания Dungeon Master Guide, в которой персонажи D&D изображали «фантастическую» ролевую игру под названием Papers & Paychecks. Дело в том, что я думаю, что люди в любом мире, какими бы обаятельными они ни были, будут играть в игры, посвященные приключениям и чудесам. Фактически, в приключении есть встреча, на которой члены живой ролевой гильдии готовятся к игре, которую они называют «Бехолдеры против Бехиров».

IGN: В разделе также упоминаются «Правила работы». Какую работу после школы получают маги? Трудно представить себе «живого мальчика», который переворачивает бургеры или заправляет бензин …

Эм-м-м: Вакансии, предлагаемые в кампусе, так же разнообразны, как и сам Стриксхафен, и книга предлагает список, который, конечно, не является исчерпывающим, но предлагает множество вариантов. Они включают работу в Biblioplex, таверне Bow’s End или кафе Firejolt, а также в общественных местах, таких как территория кампуса или магические лаборатории кампуса. Фактические обязанности широки и разнообразны на каждом объекте. Например, если вы работаете в магических лабораториях, вы можете быть составителем проб, членом бригады уборщиков или партнером-волонтером в лаборатории.

