Dead Island 2 наконец показывает новый геймплей спустя восемь лет

картина : глубокое серебро

Восемь лет спустя, мертвый остров 2 Он триумфально вернулся на Gamescom. Zombie RPG в ловушке показала классный новый CGI-трейлер и ролик, полный персонажей, уничтожающих зомби, таких как Галлахер, отправляющийся в город на платформе из гниющих арбузов. Он выйдет 3 февраля 2023 года, примерно через год. Великая жуткая ролевая игра про зомби 2022 года. вы готовы?

мертвый остров 2Посмотрите последний трейлер Джейкоба, одного из шести играбельных убийц зомби. По словам разработчиков игры, эти персонажи «больше жизни» с «уникальными» диалогами, которые демонстрируют «нежный» и «непочтительный» тон игры. В нем также есть совместная кампания, большая карта и более сложная система расчленения, чем в его предшественниках. Но если бы вы попросили меня выяснить, что отличает Cursed Project от других игр про зомби, за исключением его солнечного шоу на Венис-Бич, я бы понятия не имел.

я понятия не имею, если мертвый остров 2 Все было бы хорошо, и в этот момент это кажется почти не относящимся к делу. Он вышел за рамки деталей поджанра и стал чистой сценой индустрии видеоигр, такой как Дюк Нюкем навсегда И несколько других проектов, которые родились в эпоху и годами пробивались из одного ада разработки в другой.

Игра была печально раскрыта Еще на Е3 2014 С трейлером CGI, который показывает человека, бегущего без сознания, в то время как все позади него заживо съедены зомби. Затем следует краткая презентация игрового процесса. На Gamescom тем летом Что в основном продемонстрировало то, что мы видели сегодня, хотя и с менее красивым видом. Потом игра исчезла. Оригинальный трейлер был просмотрен на YouTube более 24 миллионов раз. Самый популярный комментарий, набравший более 50 000 лайков, гласит: «Мне было 12 лет, когда вышел этот трейлер. Сейчас мне 43 года». Это было три года назад.

первый остров смерти в 2011 Сделано компанией Техленд. Польская студия должна была сделать сиквел, но в итоге сделала игру про зомби-паркур. умирающий свет Пока что. Затем в дело вмешалась Yager Development. В 2015 году издатель Deep Silver удалил файл Спецоперации: Линия studio из-за противоречивых взглядов и наняли Sumo Digital в Великобритании. Это тоже не сработало. К 2019 году материнская компания THQ Nordic (теперь один из многих фронтов Embracer) объявила, что Dambuster Studios завершит игру в одной из собственных студий Deep Silver, пока будет создавать новую альфа-версию. Утечка началась в сети.

И вот мы здесь. свет смерти 2 Он был выпущен в феврале, и это было… прекрасно. будь то мертвый остров 2 Лучше, хуже или просто еще один фестиваль жирных хакеров, его обязательно запомнят, потому что той игре не дали умереть.