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Dead Island 2 — 14 минут геймплея

3 марта, 2023
Artem Sokolov

Издатель Deep Silver и разработчик Dambuster Studios выпустили 14-минутный расширенный трейлер геймплея для Мертвый остров 2.

Получите подробности ниже.

Сегодняшнее расширенное игровое видео открывает событие в самом начале. Мертвый остров 2 В Бель-Эйр, Лос-Анджелес.

Вооруженный набором оружия, каждое из которых имеет свой уникальный жестокий стиль боя и бесконечные возможности для улучшений, смотрите, как убийца Дэнни встречает стандартных зомби (ходячих, шаркающих, бегунов), различных зомби (гренадеров) и сверхзомби (чрезмерно мутировавших зомби). , У каждого есть свои ужасающие силы и поведение.

В главной роли в видео — убийца Дэнни, родом из мошпитов графства Корк, Ирландия. Уникальное убийственное телосложение Дэнни — цепкое, но сбалансированное — хорошо подходит для его проворного стиля боя. Ее миссия в этом трейлере? попытаться добраться до гостиницы Гальперина.

Игроки также увидят, как использование крученых мячей и сочетание мощного набора карт навыков, которые улучшают способности и создают уникальные сборки игроков, помогают Дэнни взламывать и прокладывать себе путь через стартовые зоны HELL-A.

Технология расчленения Dambuster Studios, более известная как FLESH (система полного потрошения для людей), означает, что дробление костей, нарезка зомби и плавление плоти никогда не выглядели и не ощущались так приятно.

Играя за зараженного, но каким-то образом неуязвимого убийцу, игроки, наконец, станут свидетелями того, что происходит, когда выбранный вами убийца активирует поврежденную ДНК и запускает режим ярости.

Мертвый остров 2 Его планируется выпустить на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Магазин эпических игр 21 апреля.

Посмотрите трейлер ниже.

Расширенный геймплейный трейлер

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