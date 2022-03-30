Decathlon — очередная приостановка бизнеса в России

ПАРИЖ (Брайан) – Глобальный ритейлер спортивных товаров Decathlon стал последней компанией, объявившей о приостановке операций в России из-за вторжения на Украину. Большинство других брендов, занимающихся велоспортом, сделали то же самое.

«В драматическом контексте Украины мы следим за развитием событий, особенно за положением тех, кто непосредственно пострадал», — говорится в заявлении компании во вторник. «Наши усилия сразу же были сосредоточены на обеспечении безопасности и поддержке 125 наших украинских коллег, которые также воспользовались солидарностью своих коллег в соседних странах, чтобы помочь им найти жилье, даже принять их в свои дома или помочь им с их административными процедурами».

Компания заявила, что ее бизнес-подразделение в Польше занимается пожертвованиями украинским некоммерческим организациям. Компания заявила, что пожертвовала «основное оборудование и продукты на сумму 2,6 миллиона евро (2,9 миллиона долларов)». Компания также заявила, что создала «фонд солидарности в размере 1 миллиона евро для поддержки пострадавшего населения».

Компания приостановила работу своих магазинов, но заявила, что продолжит поддерживать 2500 российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 года.

Decathlon является крупнейшим в мире розничным продавцом спортивных товаров и ведет значительный бизнес на рынке велосипедов, продавая в основном товары под собственными торговыми марками. Компания закрыла два магазина в Калифорнии и сосредоточилась на онлайн-продажах через собственный веб-сайт и через розничных продавцов, включая Target в США.