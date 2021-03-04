Deep Nostalgia использует искусственный интеллект, чтобы оживить старые фотографии – то, что нас пугает

Новый инструмент фото-анимации использует «Глубокую ностальгию» на базе искусственного интеллекта, чтобы заново пережить прошлое. И, попробовав, я очень испугался.

Инструмент в стиле Deep Fake от онлайн-генеалогической компании Мое наследие Он берет ваши старые фотографии и использует машинное обучение для очень странной анимации мимики и движений. Затем вы можете загрузить видео за 10-20 секунд и поделиться с семьей.

Я пробовала это на маминой картине в детстве – конечно, с ее разрешения; Этот тип технологий может раздражать людей, поэтому я всегда рекомендую проверять их перед использованием любого изображения, особенно если человек, о котором идет речь, скончался.

Сервис очень прост в использовании. Вам нужно только отправиться в MyHeritage Deep Nostalgia Откройте страницу, а затем нажмите кнопку «Загрузить изображение» или перетащите изображение через нее.

Технологии искусственного интеллекта потребуется около 20 секунд, чтобы сотворить чудеса с изображением, прежде чем вы получите окончательный результат, который вас удивит. И да, это действительно потрясающе. Жутко. В то же время.

Очевидно, я не знал свою мать, когда был ребенком. Но приведенный ниже клип на удивление хорошо показывает, чем это было – больше, чем просто статичное изображение.

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Потом я примерил это на фото, на котором я из юности. Здесь ИИ, казалось, немного вылетел из моих глаз, немного уменьшая эффект, но увеличивая коэффициент ползучести. Об этом определенно есть немного гифок о Гарри Поттере.

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Вы даже можете использовать этот инструмент для фотографии нескольких людей. Техника проанализирует изображение, а затем спросит, какое лицо переместить. Я здесь младенцем. Милый, эй? Вы можете видеть мою маму только на заднем плане – ИИ заставил меня двигаться, оставив ее неподвижной.

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Первоначально услуга бесплатна для использования, пока вы подписываетесь на файл. Аккаунт MyHeritage. Это так же просто, как ввести свой адрес электронной почты и некоторые другие данные, а затем принять Условия использования MyHeritage.

Бесплатная учетная запись позволяет анимировать только пять фотографий, а также включает водяной знак на каждом видео. Зарегистрируйте полную учетную запись – в настоящее время 16,58 долларов США в месяц – и вы получите неограниченный доступ к инструменту и загрузкам без водяных знаков.

Технология, лежащая в основе Deep Nostalgia, является результатом работы израильской компании D-ID, специализирующейся на «технологиях воспроизведения». MyHeritage ранее использовал его для анимации портрета Авраама Линкольна.

Он использует настоящие человеческие жесты, запечатленные сотрудниками MyHeritage, для анимации фотографий, и компания заявляет, что конечный результат «не является оригинальным, а скорее технологической симуляцией того, как человек на вашей фотографии движется и выглядит, если тот, который был запечатлен. на видео есть “.

Он также предупреждает, что «в зависимости от видео и ракурса технология иногда должна имитировать части, которые не появляются на исходном изображении, такие как зубы или уши, и качество конечного результата может отличаться».

Инструмент быстро распространился в течение нескольких дней после его запуска, и ожидается неоднозначная реакция. Как сказано в самом MyHeritage: «Некоторые люди считают Deep Nostalgia ™ магией, а другие считают ее жуткой и ненавидят».

Совершенно невероятно от @ MyHeritage AI Deep Nostalgia Tool. Видео ниже создано на основе фотографии моей прабабушки, сделанной, когда ей едва исполнилось 20 лет. pic.twitter.com/AdUUsIMsMk26 февраля 2021 г. Узнать больше

Я попробовал MyHeritage “Deep Nostalgia” на одном из моих предков, и это дало ему сумасшедшее сияние в глазах. И кто, учитывая, что он думал, что может выиграть Гражданскую войну с помощью маневров, мог стать победой ИИ? В любом случае, это на полпути к некромантии, а я чудак. pic.twitter.com/fLm05Rd0Hj1 марта 2021 г. Узнать больше

Я бы сказал, это волшебно и жутко. Нет никаких сомнений в том, что за этим стоят умные технологии, и конечные результаты великолепны. Но также тревожно видеть что-то, что, как вы знаете, ненастоящее, но выглядит реалистично.

Если вы хотите попробовать сами, зайдите на MyHeritage.