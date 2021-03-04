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Deep Nostalgia использует искусственный интеллект, чтобы оживить старые фотографии – то, что нас пугает

4 марта, 2021
Artem Sokolov

Новый инструмент фото-анимации использует «Глубокую ностальгию» на базе искусственного интеллекта, чтобы заново пережить прошлое. И, попробовав, я очень испугался.

Инструмент в стиле Deep Fake от онлайн-генеалогической компании Мое наследие Он берет ваши старые фотографии и использует машинное обучение для очень странной анимации мимики и движений. Затем вы можете загрузить видео за 10-20 секунд и поделиться с семьей.

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