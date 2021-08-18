Deepfake Брюс Уиллис в главной роли в российской рекламе – / Фильм

Брюс Уиллис Когда он старается, он может быть очень хорошим актером. К сожалению, он очень долго не пытался. Когда было последнее действительно хорошее выступление Уиллиса, где он явно участвовал в материале, а не просто обналичивал зарплату? бездельник, может быть? Фильм лет 10? Или, может быть Царство восхода солнца, который существует уже почти десять лет. Теперь похоже, что лень Уиллис перешла за рамки кино в рекламные ролики, когда актер согласился позволить российскому МегаФону использовать глубоко фальшивую технологию на своем лице в серии рекламных роликов.

Глубокий Вики Брюс Уиллис

Мне до сих пор не нравится техника дипфейка, техника, которая, кажется, используется только во зло, а не во благо. Технологии, которые становятся все более эффективными, способны в цифровом виде проецировать лицо одного человека на тело другого человека, и если вы не думаете, что это просто Мало Раздражает, я не знаю, что тебе сказать. Так или иначе, один актер использует технологию дипфейка в своих интересах. Этот актер: Брюс Уиллис, возможно, самый ленивый парень в Голливуде.

В приведенном выше рекламном ролике «МегаФона», который, по словам Google, является «вторым по величине оператором мобильной связи и третьим по величине оператором связи в России», можно увидеть Уиллиса с российским представителем. Азамат Мусагалиев. в некотором роде. На самом деле это просто лицо Уиллиса на теле другого актера (вы можете увидеть закулисное фото актера, «играющего» Уиллиса) сюда).

Здесь я должен добавить, что основным источником этой новости является русское издание, переведенное на английский, поэтому у нас нет 100% подтверждения точно В чем дело. Но реклама выше явно присутствует, и в ней явно используется устрашающий дипфейк лица Уиллиса. И если верить интервью с Василием Большаковым, директором по брендингу и маркетинговым коммуникациям «МегаФона», то Уиллис на все это подписался. Он должен был это сделать, иначе «МегаФону» грозил огромный судебный процесс.

‘Очень рискованная идея’

в (переводчик) интервью С Большаковым говорит:

«Наша команда вела все переговоры с Брюсом Уиллисом. Это была рискованная идея, но, на удивление, обсуждение сотрудничества было быстрым и продуктивным. Брюс рассказал нам о МегаФоне и идее проекта. Актера интересовал бренд и наш способ организации. Производство.”

Сделка включает в себя целую серию рекламных роликов, демонстрирующих технологию дипфейка Брюса Уиллиса, при этом Большаков добавил, что дипфейк «был создан с использованием технологии создания лиц, основанной на алгоритмах нейронных сетей. Для этого инженеры студии Deepcake выбрали большое количество фото и видеоматериалов с участием знаменитостей – создано 34 тысячи единиц контента, нейросеть создала аватар Брюса ».

Поскольку все это звучит до странности смешно и по-прежнему заставляет Уиллиса казаться ленивым, я также должен передать это ему. Кто-то потянулся к нему и сказал: «Эй, мы можем заплатить тебе приличную сумму денег? номер Настоящая работа? »Это американская мечта! Кто мог отклонить такое предложение? Не ты, не я, не Брюс Уиллис, это точно.

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