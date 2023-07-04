Delicious Ury: Я могу пройти весь путь на Олимпийских играх, говорит многообещающий супертяжеловес JP после того, как Европа выиграла золото | Новости бокса

Теперь давление будет оказываться на Delicious Orie после того, как сборная Великобритании в супертяжелом весе прошла квалификацию на Олимпийские игры 2024 года и выиграла Европейские игры в воскресенье.

На том турнире в Польше он обыграл пять лучших международных игроков в матчах подряд и завоевал золотую медаль.

Появятся надежды, что он станет первым британским тяжеловесом, выигравшим олимпийское золото после Энтони Джошуа в Лондоне в 2012 году.

Золотой медалист Европейских игр Ури называет Джошуа источником вдохновения для бокса и с нетерпением ждет Парижа-2024.



«Что касается меня, у меня немного другое путешествие, — сказал Юри. Скай Спорт. я до сих пор слежу за ним [Joshua’s] шаги, но у меня немного другое путешествие.

«Я в этой поездке, и меня не толкают слишком быстро, хотя я немного — это нормально, когда меня толкают очень сильно.

«Я не тороплюсь еще немного».

Вместо того, чтобы торопиться, он хотел развиваться как боец, и европейцы на прошлой неделе оказали в этом неоценимую помощь.

«Чем больше боев я участвую, тем увереннее я становлюсь и тем более расслабленным я становлюсь на ринге. Одна из самых важных вещей, которые я обнаружил в себе за последние пять боев — я знаю, это звучит очевидно — но чем более расслабленным «Я нахожусь на ринге, тем лучше я выступаю. И чем больше я выступаю, я видел больше ударов, я мог лучше реагировать на удары, и он лучше двигался», — сказал Юри.

«Возможность выдерживать этот интенсивный жим непрерывно в течение девяти минут, если вы можете, имеет большое значение, и я чувствую, что на прошлой неделе мне это удалось».

И он намерен продолжать это делать до Парижа 2024 года.





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Ори также является чемпионом Игр Содружества в тяжелом весе.



«Опыт, который я получил на прошлой неделе, абсолютно бесценен. У меня было пять серьезных боев с хорошими соперниками, которые хотели победить, и теперь это только придает мне больше уверенности перед Олимпиадой в следующем году, зная, что после этого я смогу провести пять боев и больше. Я могу Я прохожу весь путь через олимпийские этапы».

«Это первый шаг в путешествии, и мы снова вернемся через год. У меня есть много времени, чтобы применить себя дальше, по-настоящему отточить свои инструменты, не только физически, но и умственно, и выйти на тот уровень, на который я поставил себя. позиция, чтобы заслужить это олимпийское золото».

Для Соединенного Королевства он будет рассматриваться как главный претендент на медаль. Но он думает, что сможет справиться с этим ожиданием.

«Поэтому давление было [at the European Games]. Но я разобрался с ними один за другим. Я не знал, кого нарисовал, кроме парня, с которым боксировал следующим. Мне было наплевать на лотерею или что-то в этом роде. Я просто получил это и не делал этого больше, чем было. Я чувствую, что это действительно помогло мне пройти турнир».

Это работа для него в Польше у европейцев. За свою золотую медаль он был удостоен чести нести флаг Федерации за команду Великобритании на церемонии закрытия.

Это был особенный и уникальный момент для Ори. Сын русских и нигерийских родителей, его семья уехала из России в Великобританию, когда он был ребенком.





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Юри выиграл Содружество Наций в своем родном городе Бирмингеме.



Он не говорил по-английски, когда впервые приехал в Великобританию. Но у него было образование и университетская степень, хотя он и боролся за то, чтобы решить вопрос со статусом гражданства, чтобы он мог даже боксировать за Великобританию.

Ури уже пережил свое олимпийское горе. «Я помню, как адвокаты говорили мне, что я не получу британский паспорт вовремя, чтобы принять Олимпийские игры 2024 года в Париже», — сказал он. «Были времена, когда я полностью терял надежду.

«Проявляйте упорство и пробуйте, в конце концов мы добьемся своего».

Так что квалификация на Париж-2024 на прошлой неделе была решающей на личном уровне.





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Ури получает бесценный опыт (Фото: IBA)



«Мягко говоря, я был очень эмоционален, — сказал он. «Когда ты так усердно работаешь над чем-то, вставаешь каждый день, тренируешься, бьешь, теряешь зубы, и тогда тебе все еще нужно быть сильным и сохранять позитивный настрой, чтобы быть похожим». Я собираюсь пройти квалификацию на Олимпиаду», и тогда это действительно происходит.

«Вы просто оглядываетесь назад и думаете, что все это того стоило.

«Я действительно понимаю, что я вложил в это. Потому что, особенно в боксе, это может быть немного грустно, когда ты так много работаешь, но не получаешь результатов, и ты думаешь, что я много вложил в это, я не получил что-либо.

«Когда это происходит, и все работает вместе, это волшебное чувство, которое я хочу испытывать всю оставшуюся жизнь. Но, к сожалению, это цикл, который я должен продолжать преследовать!»

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