Dell прекращает все операции в России после закрытия офисов в августе | Новости бизнеса и экономики

Dell входит в число нескольких западных компаний, которые сокращают свою деятельность в России после того, как Москва ввела войска в Украину.

Dell Technologies заявила в субботу, что приостановила все операции в России после закрытия своих офисов в середине августа, что стало последним в растущем списке западных компаний, покидающих Россию.

Американская компьютерная компания, жизненно важный поставщик серверов в России, присоединилась к другим компаниям в сокращении масштабов операций после того, как 24 февраля Москва направила в Украину десятки тысяч военнослужащих.

Dell приостановила продажи в Украине и России в феврале, заявив, что будет следить за ситуацией, чтобы определить свои следующие шаги.

«В середине августа мы закрыли наши офисы и приостановили все операции в России», — заявил агентству Reuters представитель Dell Майк Семенас.

«Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не предоставлять услуги и не поддерживать продукцию в России, Белоруссии, Донецкой и Луганской областях Украины, а также в уже запрещенном Крыму».

Россия аннексировала Крым на Черном море у Украины в 2014 году и признала отколовшиеся республики в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины в феврале, что было осуждено Украиной и западными странами, которые ввели санкции против России.

Министерство промышленности России заявило в пятницу, что нескольким исследователям и инженерам, работающим в Dell в России, уже были предложены новые рабочие места после того, как СМИ сообщили, что компания находится в процессе полного ухода.

Журнал CNews, посвященный технологиям, сообщил на этой неделе, что Dell полностью покидает Россию и увольняет всех своих местных сотрудников. Аналогичный отчет опубликовал информационный портал TAdviser, посвященный информационным технологиям.

«Мы следим за развитием ситуации», — цитирует в пятницу заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак ТАСС.

«По нашим данным, подавляющее большинство специалистов Центра исследований и разработок Dell и инженеров службы поддержки в Санкт-Петербурге и Москве уже получили предложения о работе с конкурентной оплатой труда от российских производителей».